Под заснеженной горой может скрываться вход в "мир пришельцев": документы ЦРУ (видео)

Гора Хейс, одна из самых высоких вершин Аляски, неожиданно оказалась в центре теорий заговора. Пользователи соцсетей, узнав о рассекреченных документах ЦРУ предполагают, что внутри может находиться база инопланетян.

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Об этом пишет Lad Bible.

Могучая гора Хейс на Аляске, возвышающаяся на 8000 футов (2438 м) и являющаяся одной из самых высоких и недоступных вершин США, вновь оказалась в центре внимания. На этот раз из-за предположений, что она может скрывать под собой секретную базу инопланетян.

На первый взгляд, Хейс лишь холодная, отдаленная возвышенность, теряющаяся в снежной пустыне. Но благодаря десятилетиям сообщений о странных НЛО и утверждений о необъяснимой активности, она давно стала объектом паранормальных теорий.

Интерес к горе настолько велик, что Apple TV посвятил ей мини-сериал под названием "Секреты горы Хейс", а YouTube-канал Travel Channel выпустил короткометражный фильм "В поисках НЛО под горой Хейс".

"По моему мнению, здесь действуют непредсказуемые и опасные силы", — утверждает в трейлере уфолог Джонни Энох.

Корни этой теории уходят в архивы ЦРУ. По данным издания LadBible, в документах, рассекреченных в соответствии с Законом США о свободе информации, утверждается, что инопланетяне могут использовать отдаленные горы и подводные глубины для строительства скрытых баз. Среди упомянутых мест оказалась и гора Хейс, наряду с Монте-Пердидо в Испании и регионами у побережья Пуэрто-Рико и Багамских островов.

В отчете ЦРУ под названием "Описание баз инопланетян, связанных с персоналом" гора Хейс фигурирует как "главная база". Отчеты о НЛО в этом районе включают описания странного поведения летательных аппаратов и таинственных объектов, а также свидетельства очевидцев.

Описания трех баз, две из которых предположительно находились на Земле Фото: CIA

Особый интерес вызывает период 1970–1980-х годов, когда ЦРУ проводило эксперименты в рамках программы "Звездные врата", изучая возможности людей к "дистанционному видению". Один из участников программы сообщил, что видел "существо" с "огромной круглой головой", "острым носом" и "совершенно нечеловеческой внешностью".

Несмотря на всю фантастичность этих утверждений, тема продолжает волновать охотников за НЛО, а гора Хейс остается загадкой, привлекающей внимание исследователей, уфологов и конспирологов по всему миру.

Ранее Фокус сообщал, что похожий на планету НЛО завис над статуей Христа. Неопознанный объект, внешне схожий на Сатурн, четко выделялся на фоне ясного неба. Необычное зрелище быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, вызвав бурное обсуждение.

Также стало известно, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.