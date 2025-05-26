По всему миру: ЦРУ использовало фан-сайт франшизы "Звездные войны" для контактов со шпионами, — Dexerto

Исследователь-любитель Сиро Сантилли обнаружил фан-сайт франшизы "Звездные войны", который использовался Центральным разведывательным управлением для тайной связи со шпионами по всему миру: сайт выглядел обычным, но когда пользователь вводил пароль в поисковой строке, попадал сразу на секретный сайт с разнообразными заданиями.

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Об этом рассказало издание Dexerto 26 мая.

Исследователь обнаружил целую сеть сайтов, которые использовались ЦРУ для налаживания контактов с тайными информаторами. Среди них был и фан-сайт франшизы "Звездные войны": когда пользователи заходили на него, то видели типичный для фанатского стиля сайт. Там в частности можно было увидеть мультяшные изображения Йоды и персонажа C-3PO.

Кроме того, на сайте размещалась обычная реклама — например, видеоигр Xbox и Wii, а также наборов конструктора Lego, которые содержат предметы из серии мира "Звездных войн".

Скриншот Сиро Сантилли | фан-сайт "Звездные войны", который использовало ЦРУ

В 404Media рассказали, что пользователи, которые заходили на сайт в разных уголках планеты, когда вводили соответствующий пароль в поисковой строке, то попадали моментально на секретный веб-сайт ЦРУ. Там размещались различные шпионские задания.

Сайт закрыли около десяти лет назад, когда на него наткнулись иранские власти. Сейчас его больше не существует.

ЦРУ использует типичные веб-сайты для контактов со шпионами в мире

Сообщается также, что фан-сайт "Звездных войн" был не единственным, который нашел исследователь. Кроме него, он обнаружил фан-сайт комика, еще один об экстремальных видах спорта, а также страницу, посвященную якобы бразильской музыке.

Сиро Сантилли обнаружил, что некоторые из найденных сайтов, которые использовались ЦРУ, судя по наполнению и языку контента, были ориентированы на европейские страны, в частности Германию, Францию и Испанию. Все они имели типичный интерфейс и наполнение, однако скрывали тайные переходы на страницы ЦРУ.

"Это раскрывает гораздо большее количество веб-сайтов, дает более широкое понимание интересов ЦРУ в то время, включая более конкретные демократии, которые могли быть мишенью, но о которых ранее не упоминалось, а также статистическое понимание того, какое значение они придавали различным зонам в то время, и, что неудивительно, Ближний Восток занимает первое место", — отметил Сантилли.

Напомним, 2 мая в Daily Mail рассказали, что ЦРУ рассекретило документы о существовании баз инопланетян на Земле и на Титане.

Также 11 мая в Lad Bible сообщили, что под заснеженной горой может скрываться вход в "мир пришельцев", как раскрыли документы ЦРУ.