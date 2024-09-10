Дарт Вейдер, Муфаса, король Замунди: помер легендарний голлівудський актор Джеймс Ерл Джонс

Джонс народився 1931 року. Його кар'єра тривала 60 років. За цей час він зіграв майже 200 ролей. Був одним із небагатьох акторів, які отримали так званий EGOT: премії Еммі, Греммі, "Оскар" і "Тоні".

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Відомий голлівудський актор Джеймс Ерл Джонс, відомий за озвучуванням лиходія Дарта Вейдера в оригінальній трилогії "Зоряні війни", помер у себе вдома в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк. Про це пише видання DeadLine.

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Зазначається, що інформацію журналістам підтвердили в Independent Artist Group.

У матеріалі йдеться про те, що Джонс був одним із небагатьох акторів, які отримали так званий EGOT: премії Еммі, Греммі, Оскар, Тоні (присуджується за досягнення в американському театрі).

Джеймс Ерл Джонс помер

Повідомляється, що Джонс народився 1931 року. Його кар'єра тривала 60 років. За цей час він зіграв майже 200 ролей, починаючи з класичного фільму Стенлі Кубрика 1964 року "Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав боятися і полюбив атомну бомбу".

Крім того, Джонс озвучив Муфасу в мультфільмі "Король Лев" 1994 року, а також в однойменному рімейку 2019 року. Також серед помітних ролей є виконання Тулси Дума в "Конані-Варварі", короля Замунди в картині "Поїздка в Америку" та інші.

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