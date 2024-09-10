Дарт Вейдер, Муфаса, король Замунды: умер легендарный голливудский актер Джеймс Эрл Джонс

Джонс родился в 1931 году. Его карьера продолжалась 60 лет. За это время он сыграл почти 200 ролей. Был одним из немногих актеров, которые получили так называемый EGOT: премии Эмми, Грэмми, Оскар и Тони.

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Известный голливудский актер Джеймс Эрл Джонс, известный по озвучке злодея Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездный войн", умер у себя дома в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Об этом пишет издание DeadLine.

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Отмечается, что информацию журналистам подтвердили в Independent Artist Group.

В материале говорится, что Джонс был одним из немногих актеров, которые получили так называемый EGOT: премии Эмми, Грэмми, Оскар, Тони (присуждаемую за достижения в американском театре).

Джеймс Эрл Джонс умер

Сообщается, что Джонс родился в 1931 году. Его карьера продолжалась 60 лет. За это время он сыграл почти 200 ролей, начиная с классического фильма Стэнли Кубрика 1964 года "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу".

Кроме того, Джонс озвучил Муфасу в мультфильме "Король Лев" 1994 года, а также в одноименном ремейке 2019 года. Также среди заметных ролей есть исполнение Тулсы Дума в "Конане-Варваре", короля Замунды в картине "Поездка в Америку" и прочие.

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