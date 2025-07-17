Один из важнейших экспонатов в истории кино выставят на аукцион: сколько стоит меч Дарта Вейдера

Легендарный световой меч Дарта Вейдера впервые будет выставлен на аукцион. Его стоимость может достичь до 2,2 миллиона фунтов стерлингов.

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Знаковое оружие, которое появлялось в фильмах 1980-х годов "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" и "Возвращение Джедая", станет частью живых торгов в сентябре 2025 года, сообщает Independent.

Аукцион проведет компания Propstore, которая специализируется на продаже кинореликвий. Событие посвящено 45-летию выхода фильма "Звездные войны: Империя наносит ответный удар". Ориентировочная цена лота — от 746 тысяч до 2,24 миллиона фунтов.

Именно этот меч использовал актер Дэвид Праус, исполняя роль Дарта Вейдера в заключительных поединках с Люком Скайуокером, которого играл Марк Хэмилл. К тому же реквизит использовался дублером Бобом Андерсоном — фехтовальщиком и участником олимпийских игр от Великобритании.

Как сообщает Propstore, настоящие световые мечи из оригинальной трилогии встречаются крайне редко. По их словам, этот экземпляр является, вероятно, единственным аутентичным "геройским" мечом с доказанным появлением в кадре, который когда-либо предлагали на публичном аукционе.

Перед торгами меч отправится в промо-тур по городам — в августе его можно будет увидеть в Лондоне, Беверли-Хиллз и Нью-Йорке. Аукцион состоится в сентябре в Лос-Анджелесе.

Кроме меча Вейдера, на мероприятии будут представлены и другие культовые предметы из фильмов, в частности кнут и ремень Индианы Джонса, шлем Саурона из "Властелина колец: Хранители кольца", а также хлопушка с зубом акулы из фильма "Челюсти" (1975).

Меч Дарта Вейдера: что известно о реквизите

Брендон Алинджер, операционный директор Propstore, отметил:

"Световой меч, который изначально называли "лазерным мечом", был задуман Джорджем Лукасом как элегантное оружие для благородной эпохи. Спустя почти полвека после выхода первого фильма саги, мечи стали узнаваемыми символами одной из самых любимых кинофраншиз мира и остаются одними из самых известных реквизитов в истории кино. Это своего рода "рубины на туфлях" современного кинематографа. Настоящие световые мечи из той эпохи — редкость, и для нас большая честь представить этот артефакт в сентябрьской продаже. Это — настоящее сокровище, достойное лучших коллекций. Один из самых выдающихся предметов во вселенной Star Wars. Один из важнейших экспонатов в истории кинематографа".

Реквизит был создан на основе старой британской вспышки от фотокамеры с добавленными деталями — пластиковыми накладками, пузырьками от калькулятора и декоративной электропроводкой.

Световой меч из фильма "Звездные войны" Фото: Propstore

Для съемок дуэлей в боевых сценах к рукоятке прикрепляли деревянную палку, которая служила клинком. Позже к ней добавляли сияние с помощью ручной анимации в постпродакшене.

Напомним, известный голливудский актер Джеймс Эрл Джонс, известный по озвучиванию злодея Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездные войны", умер у себя дома в округе Датчесс, штат Нью-Йорк.

Фокус также писал, что исследователь-любитель Сиро Сантилли обнаружил фан-сайт франшизы "Звездные войны", который использовался Центральным разведывательным управлением для тайной связи со шпионами по всему миру: сайт выглядел обычным, но когда пользователь вводил пароль в поисковой строке, попадал сразу на секретный сайт с разнообразными заданиями.