Перший справжній м'яч для гри в гольф виставляють на аукціоні: чим він особливий (фото)

М'яч для гольфу, який вважається першим для застосування в цій грі, виставили на аукціоні в британському Кенті. Особливістю цього снаряду є те, що він належав знаменитому британському автору та творцеві Джеймса Бонда.

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Цей маленький шкіряний мішечок був наповнений звареним гусячим пір’ям, потім зашитий і має незвичний позолочений відтінок, повідомляє WhatstheJam.

Сам м’яч був виготовлений шотландцем Томасом Моррісом, відомим також як Олд Том Морріс або "Старий гольфіст", а також датується часом не раніше кінця першої половини 19 сторіччя. Він вважається одним із піонерів професійного гольфу та першим вундеркіндом в історії спорту.

М'яч для гри в гольф для аукціону

До 21 року він чотири рази поспіль вигравав Відкритий чемпіонат. Як пишуть журналісти, свого часу цей м'яч належав Сирілу Вайтінгу — професійному гольфісту клубу Royal St George’s Golf Club у Сандвічі, графство Кент, який працював там з 1971 по 1989 рік.

Саме цей британець часто грав у гольф з Яном Флемінгом, автором книг про Джеймса Бонда. Так, майстерність Вайтінга як гравця була згадана в романі "Ґолдфінґер" під час партії в гольф між лиходієм Оріком Ґолдфінґером та Бондом.

Сам вигаданий гольф-клуб Royal St Mark’s був заснований на основі Royal St George’s, де Флемінг був членом. Вайтінг підтверджував, що багато деталей у книзі, пов’язаних із гольфом, базувалися на реальних фактах. Сам партнер Флемінга з гольфу помер у 2020 році.

Епізод фільму "Голдфінгер" з гри Джеймса Бонда в гольф

"Перистий м’яч для гольфу вважається першим справжнім гольф-м’ячем — це фактично маленький шкіряний мішечок, наповнений звареним гусячим пір’ям, потім зашитий і пофарбований. Вони були дорогими у виготовленні та легко псувалися, тож дозволити собі їх могли лише заможні люди", — йдеться у заяві аукціонного дому Canterbury Auction Galleries.

Наразі відомо, що цей експонат буде виставлено на торги в британського Кентербері вже на початку серпня. Стартову вартість цього лоту експерти оцінюють в чотири тисячі фунтів (понад 221 тис. грн).

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