Жив 150 млн років тому: на аукціоні продали цілий скелет динозавра за астрономічну суму

Скам'янілий скелет молодої особини цератозавра, м'ясоїдної рептилії, що мешкала в Північній Америці 150 мільйонів років тому, пішов з молотка на аукціоні Sotheby's за колосальні за колосальні $30,5 млн за стартової ціни від $4 млн до $6 млн.

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Ціна на динозавра зробила його третьою за вартістю скам'янілістю, проданою на аукціоні. Рекордну суму було встановлено торік, коли Sotheby's продав стегозавра "Апекс" мільярдеру Кеннету Гріффіну, засновнику хедж-фонду, за $44,6 млн. 2020 року скелет тиранозавра рекса "Стен" було продано на Christie's за 31,8 мільйона доларів, пише The New York Times.

За словами Касссандри Гаттон, заступника голови та керівника відділу науки та природничої історії Sotheby's, торги за унікальний лот тривали шість хвилин. У них брали участь шість учасників, які змагалися в залі, онлайн і телефоном.

Остаточна ціна перевищила мінімальну оцінку в сім разів, перш ніж її продали клієнту телефоном. Sotheby's поки не розкриває ім'я переможця торгів.

"Ми знали, що це рідкість, що це важливо, що це неймовірно висока якість, тому я абсолютно не здивована, що він так добре продався", — сказала Гаттон.

Довжина скелета — понад три метри, а висота — близько 190 см Фото: Getty

До того як стати лотом, скелет цератозавра був у власності Музею стародавнього життя в Юті близько 30 років, де залишався "розібраним" публічним експонатом до 2024 року.

Потім некомерційний музей вилучив його зі своєї колекції та продав Броку Сіссону, колишньому співробітнику, який тепер є комерційним палеонтологом. Його компанія зібрала його і привезла на аукціон Sotheby's.

Новий власник скелета має намір надати скелет музею для вивчення.

Хто такі цератозаври

Цератозаври — рід хижих динозаврів із клади цератозаврів, які жили за часів пізньоюрської епохи 155,7-145 млн років тому. Єдиним видом є Ceratosaurus nasicornis. Типовий екземпляр, знайдений у формації Моррісон у США, назвав і описав 1884 року відомий американський палеонтолог Отніел Чарлз Марш.

Цератозаври мешкали в заплавах річок на території сучасного американського Заходу. Його відмінною рисою є тонкий носовий ріг і гострі зуби.

Виставлений на аукціон екземпляр виявили приватні старателі 1996 року недалеко від кар'єра Боун-Кебін, штат Вайомінг, і це всього лише четвертий скелет цератозавра, коли-небудь знайдений.

Це також єдиний молодий екземпляр, чий змонтований скелет має висоту трохи більше 190 см і довжину понад три метри. Примітною перевагою продажу був його повний, дбайливо збережений череп.

Череп цератозавра зберігся ідеально Фото: Sotheby’s

Раніше Фокус писав, що вчені виявили "принца-гобліна", який жив поруч із динозаврами 76 млн років тому.

Ми також розповідали, що перші "зомбі" ділили планету з динозаврами ще близько 99 млн років тому.