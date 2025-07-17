Жил 150 млн лет назад: на аукционе продали целый скелет динозавра за астрономическую сумму

Окаменелый скелет молодой особи цератозавра, плотоядной рептилии, обитавшей в Северной Америке 150 миллионов лет назад, ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за колоссальные за колоссальные $30,5 млн при стартовой цене от $4 млн до $6 млн.

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Цена на динозавра сделала его третьей по стоимости окаменелостью, проданной на аукционе. Рекордная сумма была установлена в прошлом году, когда Sotheby’s продал стегозавра "Апекс" миллиардеру Кеннету Гриффину, основателю хедж-фонда, за $44,6 млн. В 2020 году скелет тираннозавра рекса "Стэн" был продан на Christie’s за 31,8 миллиона долларов, пишет The New York Times.

По словам Касссандры Хаттон, заместителя председателя и руководителя отдела науки и естественной истории Sotheby’s, торги за уникальный лот длились шесть минут. В них участвовали шесть участников, которые соревновались в зале, онлайн и по телефону.

Окончательная цена превысила минимальную оценку в семь раз, прежде чем была продана клиенту по телефону. Sotheby’s пока не раскрывает имя победителя торгов.

"Мы знали, что это редкость, что это важно, что это невероятно высокое качество, поэтому я совершенно не удивлена, что он так хорошо продался", — сказала Хаттон.

Длина скелета – свыше трех метров, а высота – около 190 см Фото: Getty

До того как стать лотом, скелет цератозавра был в собственности Музея древней жизни в Юте около 30 лет, где оставался "разобранным" публичным экспонатом до 2024 года.

Затем некоммерческий музей изъял его из своей коллекции и продал Броку Сиссону, бывшему сотруднику, который теперь является коммерческим палеонтологом. Его компания собрала его и привезла на аукцион Sotheby’s.

Новый владелец скелета намерен предоставить скелет музею для изучения.

Кто такие цератозавры

Цератозавры – род хищных динозавров из клады цератозавров, живших во времена позднеюрской эпохи 155,7—145 млн лет назад. Единственным видом является Ceratosaurus nasicornis. Типовой экземпляр, найденный в формации Моррисон в США, назвал и описал в 1884 году известный американский палеонтолог Отниел Чарлз Марш.

Цератозавры обитали в поймах рек на территории современного американского Запада. Его отличительной чертой является тонкий носовой рог и острые зубы.

Выставленный на аукцион экземпляр был обнаружен частными старателями в 1996 году недалеко от карьера Боун-Кэбин, штат Вайоминг, и это всего лишь четвертый скелет цератозавра, когда-либо найденный.

Это также единственный молодой экземпляр, чей смонтированный скелет имеет высоту чуть более 190 см и длину свыше трех метров. Примечательным преимуществом продажи был его полный, бережно сохранившийся череп.

Череп цератозавра сохранился идеально Фото: Sotheby’s

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили "принца-гоблина", который жил рядом с динозаврами 76 млн лет назад.

Мы также рассказывали, что первые "зомби" делили планету с динозаврами еще около 99 млн лет назад.