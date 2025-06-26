Первые "зомби" появились на Земле около 99 млн лет назад: делили планету с динозаврами (фото)

Исследователи обнаружили янтарные окаменелости, которые являются древнейшим известным примером заражения «зомби-грибком» — им около 99 миллионов лет. Это означает, что паразитические грибы процветали в эпоху динозавров.

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Миллионы лет назад некоторые насекомые попали в ловушку в древесном соке, который позже окаменел, образовав то, что известно как янтарь. Теперь ученые обнаружили образец возрастом 99 миллионов лет, который погиб вовсе не от лап динозавров или древесного сока — причиной гибели насекомых стало нечто, что невозможно заметить невооруженным глазом. По крайней мере, пока не стало слишком поздно, пишет IFLScience.

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Зомби дрейфовали в воздухе

По словам исследователей, убийца насекомых на самом деле дрейфовал в воздухе мелового периода. Речь идет о паразите, который проникает внутрь своих жертв и выжидает своего часа, чтобы превратить их в зомби и направить в выгодную позицию. Далее паразит вырывается из тканей хозяина и разбрасывает свои споры.

Ученые обнаружили, что грибковый патоген, который поразил этих насекомых, принадлежал к семейству, известному ученым как Ophiocordyceps unilateralis. Теперь открытие ископаемых останков считается старейшим известным свидетельством заражения насекомых паразитическими грибами.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Лондонского музея естественной истории, профессора Эдмунда Яржембовски, удивительным было то, что некоторые странности природного мира, которые мы наблюдаем сегодня, также присутствовали на Земле и в разгар эпохи динозавров.

Грибы растут из головы насекомого, заключенного в янтарь возрастом 99 миллионов лет Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

Ранняя эволюция энтомопатогенных грибов

Авторы исследования также отмечают, что помимо эстетической привлекательности, окаменелости также дают редкий снимок ранней эволюции энтомопатогенных грибов. Хотя с точки зрения людей их жизненный цикл довольно мрачный, а грибы-зомби могут внести свой вклад в окружающую среду, удерживая процветающие популяции в смирении.

Инфекции зомби-грибов смертельны, а потому Ophiocordyceps и его ископаемые родственники, вероятно, играли важную роль в контроле популяций насекомых к середине мелового периода, подобно тому, как это делают их современные аналоги.

По словам Яржембовски, обнаружение доказательств существования такого рода паразитизма невероятно редка, поскольку для обнаружения требуются мягкие ткани. В типичных ископаемых такого возраста мягкие ткани едва ли могли бы сохраниться, однако янтарь позволил драгоценной информации сохраниться. Это делает открытие невероятно важным. Кроме того, ученые смогли назвать два новых вида: Paleoophiocordyceps gerontoformicae и Paleoophiocordyceps ironomyiae.

Ранее Фокус писал о том, могут ли зомби-апокалипсис начать грибы, порабощающие и пожирающие мозг.