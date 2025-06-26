Перші "зомбі" з'явилися на Землі близько 99 млн років тому: ділили планету з динозаврами (фото)

Дослідники виявили бурштинові скам'янілості, які є найдавнішим відомим прикладом зараження "зомбі-грибком" — їм близько 99 мільйонів років. Це означає, що паразитичні гриби процвітали в епоху динозаврів.

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Мільйони років тому деякі комахи потрапили в пастку в деревному соку, який пізніше скам'янів, утворивши те, що відомо як бурштин. Тепер учені виявили зразок віком 99 мільйонів років, який загинув зовсім не від лап динозаврів або деревного соку — причиною загибелі комах стало щось, що неможливо помітити неозброєним оком. Принаймні, поки не стало занадто пізно, пише IFLScience.

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Зомбі дрейфували в повітрі

За словами дослідників, убивця комах насправді дрейфував у повітрі крейдяного періоду. Ідеться про паразита, який проникає всередину своїх жертв і вичікує свого часу, щоб перетворити їх на зомбі та спрямувати у вигідну позицію. Далі паразит виривається з тканин господаря і розкидає свої спори.

Учені виявили, що грибковий патоген, який вразив цих комах, належав до родини, відомої вченим як Ophiocordyceps unilateralis. Тепер відкриття викопних останків вважається найстарішим відомим свідченням зараження комах паразитичними грибами.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Лондонського музею природничої історії, професора Едмунда Яржембовскі, дивовижним було те, що деякі дивацтва природного світу, які ми спостерігаємо сьогодні, також були присутні на Землі й в розпал епохи динозаврів.

Гриби ростуть із голови комахи, укладеної в бурштин віком 99 мільйонів років Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

Рання еволюція ентомопатогенних грибів

Автори дослідження також зазначають, що крім естетичної привабливості, скам'янілості також дають рідкісний знімок ранньої еволюції ентомопатогенних грибів. Хоча з погляду людей їхній життєвий цикл досить похмурий, а гриби-зомбі можуть зробити свій внесок у навколишнє середовище, утримуючи популяції, що процвітають, в смиренні.

Інфекції зомбі-грибів смертельні, а тому Ophiocordyceps і його викопні родичі, ймовірно, відігравали важливу роль у контролі популяцій комах до середини крейдяного періоду, подібно до того, як це роблять їхні сучасні аналоги.

За словами Яржембовскі, виявлення доказів існування такого роду паразитизму неймовірно рідкісне, оскільки для виявлення потрібні м'які тканини. У типових викопних такого віку м'які тканини навряд чи могли б зберегтися, проте бурштин дозволив дорогоцінній інформації зберегтися. Це робить відкриття неймовірно важливим. Крім того, вчені змогли назвати два нових види: Paleoophiocordyceps gerontoformicae і Paleoophiocordyceps ironomyiae.

Раніше Фокус писав про те, чи можуть зомбі-апокаліпсис почати гриби, що поневолюють і пожирають мозок.