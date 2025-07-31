Первый настоящий мяч для игры в гольф выставляют на аукционе: чем он особенный (фото)

Мяч для гольфа, который считается первым для применения в этой игре, выставили на аукционе в британском Кенте. Особенностью этого снаряда является то, что он принадлежал знаменитому британскому автору и создателю Джеймса Бонда.

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Этот маленький кожаный мешочек был наполнен сваренными гусиными перьями, затем зашит и имеет необычный позолоченный оттенок, сообщает WhatstheJam.

Сам мяч был изготовлен шотландцем Томасом Моррисом, известным также как Олд Том Моррис или "Старый гольфист", а также датируется временем не ранее конца первой половины 19 века. Он считается одним из пионеров профессионального гольфа и первым вундеркиндом в истории спорта.

Мяч для игры в гольф для аукциона

До 21 года он четыре раза подряд выигрывал Открытый чемпионат. Как пишут журналисты, в свое время этот мяч принадлежал Сирилу Уайтингу — профессиональному гольфисту клуба Royal St George's Golf Club в Сандвиче, графство Кент, который работал там с 1971 по 1989 год.

Именно этот британец часто играл в гольф с Яном Флемингом, автором книг о Джеймсе Бонде. Так, мастерство Уайтинга как игрока было упомянуто в романе "Голдфингер" во время партии в гольф между злодеем Ориком Голдфингером и Бондом.

Сам вымышленный гольф-клуб Royal St Mark's был основан на основе Royal St George's, где Флеминг был членом. Уайтинг подтверждал, что многие детали в книге, связанные с гольфом, базировались на реальных фактах. Сам партнер Флеминга по гольфу умер в 2020 году.

Эпизод фильма "Голдфингер" из игры Джеймса Бонда в гольф

"Перистый мяч для гольфа считается первым настоящим гольф-мячом — это фактически маленький кожаный мешочек, наполненный сваренными гусиными перьями, затем зашитый и окрашенный. Они были дорогими в изготовлении и легко портились, поэтому позволить себе их могли только состоятельные люди", — говорится в заявлении аукционного дома Canterbury Auction Galleries.

Известно, что этот экспонат будет выставлен на торги в британском Кентербери уже в начале августа. Стартовую стоимость этого лота эксперты оценивают в четыре тысячи фунтов (более 221 тыс. грн).

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