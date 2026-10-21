Стара книжка у шафі виявилася рідкісним виданням "Гобіта" Толкіна: ціна на аукціоні приголомшила

У серпні 2025 року в англійському місті Бат аукційний дім проводив перевірку будинку та майна померлого власника. Серед особистих речей покійного знайшли масу довідників і книжок, де і знайшли екземпляр "Гобіта".

Спочатку книжка без обкладинки не привернула уваги фахівців з оцінки, та коли закралася підозра про раритет, то книжку вирішили повторно перевірити. Про це пише видання People.

Представниця аукційного дому Auctioneum Кейтлін Райлі говорить, що книжка зеленого кольору з історією "Гобіта" лежала на старій книжковій полиці. Вона згадує, що як тільки взяла до рук це видання, то зрозуміла: це — рідкісний екземпляр.

"Я не могла повірити своїм очам! Є кілька ключових деталей, на які варто звернути увагу, коли бачиш одне з перших видань, і коли я переглянула кожне, вони всі були на місці," додала вона. "Коли я зрозумів, що це таке, моє серце почало шалено битися. Це неймовірно рідкісна знахідка!" — каже пані Райлі.

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BBC вказує, що це видання "Гобіта" Джона Толкіна було зроблене 1937 року, а наклад був лише 1500 примірників. Особливістю цієї серії є чорно-білі малюнки до книжки, яку зробив сам автор.

Видання "Гобіта" 1937 року має особисті малюнки Толкіна Фото: auctioneum.co.uk

Спочатку книжку оцінили в $15-17 тис.(від 675 до 765 тис. грн), але після прийому заявок на аукціон остаточна ціна злетіла до 43 тисяч британських фунтів (майже 2,6 млн грн). Крім того, фахівці з оцінки змогли встановити, як ця книжка пролежала 90 років і опинилася в Баті.

Пані Райлі каже, що ця книжка належала до бібліотеки Г'юберта Прістлі, професора ботаніки з Оксфордського університету. Саме в тому ж закладі на кафедрі англосаксонських мов працював Толкін, а Прістлі з автором "Володаря Перстнів" особисто знали ще й Клайва Льюїса — автора культових "Хронік Нарнії".

"Саме зв'язок із Толкіном і важливе походження роблять цю книгу такою особливою. Це не просто перше видання; він належав комусь, хто, ймовірно, називав Толкіна знайомим," — сказала пані Райлі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як лист Толкіна про гобітів продали на аукціоні за шалену суму. Автор "Володаря перснів" повідомляє ілюстраторці, до якої він звертається "міс Сайкс", що гобіти не повинні виглядати як діти, не повинні мати круглих очей, а бути "цілком звичайними" і обов'язково з бородами.

Згодом стало відомо про продаж одного екземпляра "Гобіта" на аукціоні. Однак результати торгів перевершили всі очікування, адже переможець заплатив у рази більше за стартову вартість лота.