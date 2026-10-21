Холмс и дурная кровь: фильм о главной аферистке Кремниевой долины взорвал прокат (видео)

Документальный фильм Нейтана Филдера и Лэнса Опергайма "Ты можешь увидеть всё" (You Can See Everything) вызвал настоящий ажиотаж в США. Владельцы кинотеатров сообщают о "взрывном" росте продаж билетов.

С момента премьеры в Великобритании общие кассовые сборы фильма об истории Элизабет Холмс уже превысили $15 млн (почти 675,6 млн грн). Об этом пишет издание The Guardian.

"Люди настолько жаждут этого, что мы даже не ожидали такого. А тот факт, что это — трёхчасовой документальный фильм, — это просто безумие", — говорит исполнительный продюсер компании Picturehouse Cinemas Клэр Биннс.

В настоящее время, как пишут СМИ, критики высоко оценивают работу тандема Нейтана Филдера и Лэнса Опергейма. Именно издание The Guardian описывает документальный фильм как "современный шедевр обмана", высоко оценив тревожное исследование Элизабет Холмс и размытые границы между документальным кино и перформансом.

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Согласно описанию фильма, его авторы провели месяц вместе с бывшей миллиардершей, которая за это время дала серию интервью и бесед. В ходе общения Элизабет Холмс ни разу не признала своей причастности к преступлениям.

Падение "гения" Кремниевой долины: чем примечательна история Элизабет Холмс

Элизабет Холмс прославилась в конце 2000-х годов в США как одна из самых перспективных миллиардеров Кремниевой долины. В 2003 году она основала компанию Theranos (от английских слов "therapy" и "diagnosis" — "терапия" и "диагноз"), которая продвигала идею создания аппаратов для оценки состояния здоровья с помощью простого анализа крови из пальца.

Благодаря широкой рекламной кампании, участию крупных игроков и представителей властей США, Холмс быстро начала увеличивать свой личный капитал за счет доходов компании. На пике развития компании в 2014 году её состояние в целом превышало $9 млрд.

Элизабет Холмс быстро завоевала славу новой надежды Кремниевой долины Фото: New York Daily

Однако в 2015 году начался громкий скандал, связанный с крахом Theranos, к которому причастны журналист издания The New York Times Джон Керрейру и ученые. В ходе расследования были выявлены десятки фактов фальсификации анализов, многочисленные подделки документов, давление на сотрудников, низкие зарплаты, а также ложные данные в налоговых отчетах и документах для инвесторов.

В течение следующих нескольких лет против Холмс было выдвинуто 11 обвинений, и лишь четыре из них легли в основу решения суда — мошенничество в личных интересах, банковское мошенничество в особо крупных размерах и сговор с целью мошенничества. 18 ноября 2022 года Федеральный суд США вынес окончательный приговор бывшей миллиардерше — 11 лет и 3 месяца лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал о том, как основательницу Theranos признали виновной в мошенничестве. По решению присяжных Элизабет Холмс признана виновной по трем пунктам обвинения в банковском мошенничестве и по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества в связи с ложными заявлениями инвесторам компании для привлечения денежных средств.

Впоследствии стало известно, что Холмс приговорили к 135 месяцам тюремного заключения. Она должна явиться в тюрьму для отбывания наказания, а также выплатить инвесторам убытки в размере 121 миллиона долларов.