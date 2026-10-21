Голмс і дурна кров: фільм про головну аферистку Кремнієвої долини підірвав прокат (відео)

Документальний фільм Нейтана Філдера та Ланса Опергайма "Ти можеш побачити все" (You Can See Everything) викликала шалений ажіотаж у США. Власники прокатних майданчиків повідомляють про "вибухове" зростання продажі квитків.

З моменту прем'єри в Британії загальні касові збори про історію Елізабет Голмс уже перевищили $15 млн (майже 675,6 млн грн). Про це пише видання The Guardian.

"Люди настільки спраглі до цього, що ми такого навіть не очікували. А той факт, що це — тригодинний документальний фільм, то це — просто божевілля", — говорить виконавча продюсерка компанії Picturehouse Cinemas Клер Біннс.

Наразі, як пише ЗМІ, критики дуже відзначають роботу тандему Нейтана Філдера та Ланса Опергайма. Саме видання The Guardian описує документальний фільм як "сучасний шедевр обману", похваливши тривожне дослідження Елізабет Голмс та розмиті межі між документальним кіно і перформансом.

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За описом фільму, автори фільму провели місяць разом з колишньою мільярдеркою, яка за цей час провела серію інтерв'ю та розмов. Під час спілкування Елізабет Голмс жодного разу не визнала, що причетна до злочинів.

Падіння "генійки" Кремнієвої долини: чим особлива історія Елізабет Голмс

Елізабет Голмс прославилася наприкінці 2000-х у США як одна з найбільш перспективних мільярдерок Кремнієвої долини. В 2003 році вона заснувала компанію Theranos (від англійських слів "therapy" and "diagnosis" — "терапія" та "діагноз"), яка просувала ідею створення апаратів для оцінки стану здоров'я завдяки простому аналізу крові з пальця.

Завдяки широкій кампанії висвітлення, залученості великих гравців і представників влади США, Голмс швидко почала збільшувати персональний капітал від доходів компанії. На піку розвитку компанії в 2014 році, її статки загалом перевищували понад $9 млрд.

Елізабет Голмс швидко здобувала славу нової надії Кремнієвої долини Фото: New York Daily

Однак 2015 року розпочався гучний процес падіння Theranos, до якого були причетні журналіст видання The New York Times Джон Керрейру та науковці. За час свого розслідування виявилися десятки фактів фальсифікацій аналізів, численні підробки документів, тиск на співробітників, низькі заробітні плати, а також брехня в податкових звітах і документах для інвесторів.

Протягом наступних кількох років проти Голмс висунули звинувачення 11 звинувачень, і лише чотири з них лягли в основу рішення Феміди — особисте шахрайство, банківське шахрайство в особливо великих розмірах і змова з метою шахрайства. 18 листопада 2022 року Федеральний суд США виніс остаточний вирок ексмільярдерці — 11 років і 3 місяці позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як засновницю Theranos визнали винною в шахрайстві. Рішенням присяжних Елізабет Голмс звинувачена за трьома пунктами в банківському шахрайстві та за одним пунктом звинувачення у змові для шахрайства за фактами брехні інвесторам компанії для залучення грошей.

Згодом стало відомо, що Голмс засудили до 135 місяців в'язниці. Вона має з'явитися до в'язниці для відбуття терміну, а також виплатити інвесторам збитки у розмірі $121 мільйон.