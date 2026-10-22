Украинцы выбрали самую знаковую книгу Независимости: результаты опроса в "Дія"

В приложении "Дія" завершилось голосование в рамках проекта "Знаковые издания Независимости: 35 книг, которые мы выбираем вместе". В списке фигурировали 15 произведений украинских авторов, изданных в период с 2022 по 2026 год.

Победу с результатом в 14 052 голоса одержал писатель-фантаст Макс Кидрук со своим произведением "Колония". Об этом говорится в сообщении портала государственных услуг.

"Проект посвящён украинским книгам периода независимости, которые имеют особое значение для читателей. Он инициирован совместно с Украинским институтом книги и MEGOGO BOOKS. Победитель получит "Приз читательских симпатий" от "Дія", — указано в сообщении.

Кроме того, в "Дія" на голосование были выставлены 14 книг украинских авторов, изданных в период с 2022 по 2026 год. Среди них были следующие произведения:

"Танцы с костями", Андрей Семянков — 7 699 голосов.

"За Перекопом есть земля. Крымский роман", Анастасия Левкова — 7 035 голосов.

"Бунт против империи: украинские шестидесятники", Радомир Мокрик — 5 831 голос.

"Стихи из бойницы", Максим "Дали" Кривцов — 4 289 голосов.

"Хемингуэй ничего не знает", Артур Дронь — 4 118 голосов.

"Язык — меч. Как говорила советская империя", Евгения Кузнецова — 3 424 голоса.

"Я преображаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи", Владимир Вакуленко — 3 373 голоса.

"Человек на перекрестке. Размышления об экзистенциальном интеллекте", Игорь Козловский — 2 210 голосов.

"Позывной для Иова. Хроники вторжения", Александр Михед — 1 705 голосов.

"Летиция Курята и все её вымышленные любовники, которым она солгала о своём отце", Вера Курико — 1 571 голос.

"Свидетельство", Виктория Амелина — 1 501 голос.

"Игра в переодевания", Артем Чех — 1 501 голос.

"Как читать украинских классиков", Ростислав Семкив — 1 155 голосов.

"Списки", Мирослав Лаюк — 1 132 голоса.

Видео дня

На данный момент победитель Макс Кидрук не прокомментировал результаты голосования в "Дії". Автор популярного Telegram-канала "Неизлечимый книголюб" Татьяна Гонченко прокомментировала выбор победителя и считает, что речь идет не о "знаковости".

"С огромным отрывом победила „Колония“. Мне кажется, речь шла уже не столько о знаковости, сколько о массовости. Но знаковые произведения должны выбирать литературоведы, поэтому всё логично", — написала обозревательница.

Ранее Фокус сообщал о том, что читают украинцы в 2026 году. Опросы показывают, что 69 % читают для отдыха, а 54 % — получают удовольствие от самого процесса.

Впоследствии стало известно, что книга украинского автора о войне стала бестселлером в Швейцарии. По словам автора Артема Чеха, перевод романа вышел всего три недели назад в Германии, и он не ожидал такого успеха.