Українці обрали найзнаковішу книжку Незалежності: результати опитування в "Дії"

У додатку "Дія" завершилося голосування в рамках проєкту "Знакові видання Незалежності: 35 книжок, які ми обираємо разом. В переліку були присутні 15 робіт українських авторів, виданих у період між 2022 та 2026 роками.

Перемогу з результатом у 14 052 голоси здобув письменник-фантаст Макс Кідрук зі своєю роботою "Колонія". Про це йдеться в повідомленні порталу державних послуг.

"Проєкт присвячений українським книжкам часів Незалежності, які мають особливе значення для читачів. Він ініційований спільно з Українським інститутом книги та MEGOGO BOOKS. Переможець отримає "Приз читацьких симпатій" від Дії", — вказано в повідомленні.

Також до голосування в "Дії" змагалися 14 книжок українських авторів, виданих протягом періоду з 2022 до 2026 року. Серед них були наступні роботи:

"Танці з кістками", Андрій Семʼянків — 7 699 голосів.

"За Перекопом є земля. Кримський роман", Анастасія Левкова — 7 035 голосів.

"Бунт проти імперії: українські шістдесятники", Радомир Мокрик — 5 831 голос.

"Вірші з бійниці", Максим "Далі" Кривцов — 4 289 голосів.

"Гемінґвей нічого не знає", Артур Дронь — 4 118 голосів.

"Мова-меч. Як говорила радянська імперія", Євгенія Кузнєцова — 3 424 голоси.

"Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші", Володимир Вакуленко — 3 373 голоси.

"Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект", Ігор Козловський — 2 210 голосів.

"Позивний для Йова. Хроніки вторгнення", Олександр Михед — 1 705 голосів.

"Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька", Віра Курико — 1 571 голос.

"Свідчення", Вікторія Амеліна — 1 501 голос.

"Гра в перевдягання", Артем Чех — 1 501 голос.

"Як читати українських класиків", Ростислав Семків — 1 155 голосів.

"Списки", Мирослав Лаюк — 1 132 голоси.

Видео дня

Наразі переможець Макс Кідрук не прокоментував результати голосування в "Дії". Авторка популярного Telegram-каналу "Непозбувний книгочитун" Тетяна Гонченко прокоментувала обраного переможця і вважає, що мова йде не про "знаковість".

"З величезним відривом перемогла "Колонія". Мені здається, вийшло більше не про знаковість, а про масовість. Але знакові твори мали б обирати літературознавці, тому все логічно", — написала оглядачка.

Раніше Фокус повідомляв про те, що читають українці в 2026. Опитування показують, що 69% читають для відпочинку, а 54% — отримують задоволення від процесу.

Згодом стало відомо, що книжка українського автора про війну стала бестселером у Швейцарії. За словами автора Артема Чеха, переклад роману вийшов лише три тижні тому в Німеччині, і він не очікував такого успіху.