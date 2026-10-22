Автор бестселлеров из США публично поддержала Украину и пообещала "сюрприз": реакция сети

Американская писательница Сара Гудман Конфино, известная своими бестселлерами "За каждым хорошим мужчиной" и "Не забывай писать", заявила о своей публичной поддержке Украины. Произведения писательницы из США получают высокие оценки от читателей и критиков на ведущих книжных платформах.

Автор популярных романов заявила, что вскоре украинских поклонников ждет сюрприз — ещё три её романа в ближайшее время будут переведены на украинский язык. Об этом г-жа Конфино написала в своём Instagram.

"Я поддерживаю Украину", — написала американка и поставила два сердечка синего и желтого цветов, символизирующие флаг Украины.

Кроме того, автор заявила, что готовит "сюрприз" для украинских поклонников — ещё три её книги скоро будут переведены на украинский язык. По словам г-жи Гудмен Конфино, они появятся на полках уже в ближайшее время.

"Из хороших новостей: сегодня в Украину были проданы ещё ТРИ мои книги! У вас появятся все три в течение следующих 18–24 месяцев", — написала писательница, имея в виду продажу авторских прав и перевод.

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В комментариях к постам автора в Instagram и Threads украинские читатели поблагодарили писательницу за публичную поддержку Украины. Также украинские читатели делились впечатлениями о её книгах на английском языке в комментариях к публикациям писательницы.

"Спасибо за вашу поддержку! Ваши книги были опубликованы на украинском языке, несмотря ни на что", — написала одна из читательниц из Украины.

Романы Сары Гудман Конфино: чем известна автор и её романы

Американская писательница Сара Гудман Конфино приобрела популярность в период пандемии коронавируса. Начиная с 2021 года, писательница стабильно выпускает по одному роману в год.

На данный момент писательница опубликовала шесть романов — "For the Love of Friends" ("Из любви к друзьям") (2021), "She’s Up to No Good" ("Она что-то затеяла") (2022), "Don’t Forget to Write" ("Не забывай писать") (2023), "Behind Every Good Man" ("За каждым хорошим мужчиной") (2024), "Good Grief" ("Боже, какое горе!") (2025) и "Off the Record" ("Не для прессы") (2026). На данный момент на украинский язык переведены романы 2023 и 2024 годов.

В настоящее время все романы Сары Гудман Конфино имеют шестизначные тиражи Фото: скриншот

В недавнем интервью изданию People автор сообщила, что завершила работу над седьмым романом под названием "It's A Shore Thing" ("Все решено на берегу"), который выйдет 11 мая 2027 года. Критики и читатели отмечают, что тексты Сары Гудман Конфино отличаются тонким юмором и характерными образами героев, глубоким раскрытием женских персонажей и эпизодами с комическими неожиданностями.

На популярных читательских платформах романы этой писательницы получают оценки от 7 до 10, а средний балл впечатлений от критиков её текстов часто превышает 4 из 5.

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