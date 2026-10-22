Авторка бестселерів зі США публічно підтримала Україну та пообіцяла "сюрприз": реакція мережі

Американська письменниця Сара Ґудмен Конфіно, відома своїми бестселерами "За кожним хорошим чоловіком" і "Не забувай писати", заявила про публічну підтримку України. Роботи письменниці зі США мають високі оцінки від читачів і критиків на провідних книжкових платформах.

Авторка популярних романів заявила, що скоро українських фанатів очікує сюрприз — ще три її романи незабаром будуть перекладені українською. Про це пані Конфіно написала в своєму Instagram.

"Я підтримую Україну", — написала американка і поставила два серця синього та жовтого кольорів, які символізують прапор України.

Також авторка заявила, що готує "сюрприз" для українських фанатів — ще три її книжки скоро будуть перекладені українською. За словами пані Ґудмен Конфіно, вони опиняться на полицях вже незабаром.

"З хороших новин, ще ТРИ мої книги були продані до України сьогодні! У вас будуть усі три в наступні 18-24 місяців", — написала романістка, маючи на увазі продаж авторських прав і переклад.

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У коментарях до дописів авторки в Instagram і Threads, українські читачі подякували романістці за публічну підтримку України. Також українські читачі розповідали про враження від її книжок англійською у коментарях до публікацій романістки.

"Дякуємо за вашу підтримку! Ваші книги були опубліковані українською попри все", — написала одна з читачок з України.

Романи Сари Ґудмен Конфіно: чим відома авторка та її романи

Американська письменниця Сара Ґудмен Конфіно набула популярності у період пандемії коронавірусу. Починаючи з 2021 року, письменниця стабільно випускає один роман на рік.

Станом на зараз романістка опублікувала шість романів — "For the Love of Friends" ("З любові до друзів") (2021), She’s Up to No Good ("Вона щось задумала") (2022), "Don’t Forget to Write" ("Не забувай писати") (2023), Behind Every Good Man ( "За кожним хорошим чоловіком") (2024), Good Grief ("Боже, яке горе!") (2025) та Off the Record ("Не для преси") (2026). Наразі українською мовою перекладені романи 2023 та 2024 років.

Наразі всі романи Сари Ґудмен Конфіно мають шестизначні наклади продажів Фото: скриншот

В нещодавньому інтерв'ю для видання People авторка анонсувала, що завершила роботу над сьомим романом, який отримав назву "It's A Shore Thing" ("Усе вирішено на березі"), і вийде 11 травня 2027 року. Критики та читачі говорять, що тексти Сари Ґудмен Конфіно відрізняють тонкий гумор і лінії героїв, розкриття жіночих персонажів і епізоди з комічними несподіванками.

На популярних читацьких платформах романи авторки мають середні відгуки — від 7 до 10, а середній бал її текстів перевищує 4 із 5.

Раніше Фокус розповідав про те, як романістка Ісабель Альєнде виграла визначну премію. Виступаючи на церемонії нагородження в Барселоні, де були присутні король Феліпе VI та королева Летиція, сама Альєнде сказала, що для все це було так, наче "як отримати Нобелівську премію".

Згодом стало відомо, що турецька романістка розповіла про творчість "у часи хаосу". Популярна письменниця Еліф Шафак розкрила подробиці творчої кризи, вигорання та роботи над своїми книжками.