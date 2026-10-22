"Месяц украинского наследия": в Канаде в сентябре официально введут новый праздник (фото)

Нижняя палата канадского парламента одобрила законопроект, согласно которому сентябрь каждого года будет отмечаться как "месяц украинского наследия" на федеральном уровне. Закон официально вступит в силу после его формального утверждения королём Великобритании.

К инициативе присоединились представители местного парламента и украинские организации. Об этом сообщил инициатор закона, бывший сенатор Канады Стэнли Кутчер в своём Facebook.

"Искренне благодарю всех, кто приложил огромные усилия для успешного принятия этого закона. Все, кто имеет украинские корни, могут гордиться этим признанием. Это прекрасная возможность почтить нашу богатую историю, культуру и традиции, а также продолжить и расширить деятельность по распространению нашего наследия среди других", — говорится в тексте.

Инициаторы законопроекта о месяце украинского культурного наследия в Канаде Фото: Facebook

В то же время, по словам г-на Кутчера, новый праздник даст возможность "отметить и наследие других общин, которые обогащают мультикультурную мозаику Канады". После принятия законопроекта он, в соответствии с положениями Основного закона Канады, должен быть утвержден королём Великобритании в качестве формального главы государства.

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"Это действительно знаменательное событие — не только для украинцев, проживающих в Канаде, но и для всех канадцев, которые понимают важность сохранения и почитания нашего общего культурного наследия", — написал бывший депутат Кутчер.

Ранее Фокус сообщал о том, что производство сакэ в Японии включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Производители надеются, что это повысит интерес к традиционному рисовому вину.

Впоследствии стало известно, что украинское кобзарство было признано ЮНЕСКО всемирным нематериальным культурным наследием. Этому успеху предшествовала работа украинской инициативной группы, начавшаяся в августе 2022 года.