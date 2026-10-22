"Місяць української спадщини": в Канаді офіційно запровадять нове свято у вересні (фото)

Нижня палата канадського парламенту схвалила законопроєкт, за яким вересень кожного року відзначатиметься як "місяць української спадщини" на федеральному рівні. Закон офіційно набуде чинності після його формального схвалення королем Великої Британії.

До ініціативи долучилися представники місцевого парламенту та українські організації. Про це повідомив ініціатор закону, екссенатор Канади Стенлі Кутчер у своєму Facebook.

"Щиро дякую всім, хто доклав величезних зусиль для успішного ухвалення цього закону. Усі, хто має українське коріння, можуть пишатися цим визнанням. Це чудова нагода вшанувати нашу багату історію, культуру й традиції, а також продовжити й розширити діяльність із поширення нашої спадщини серед інших", — вказано в тексті.

Ініціатори законопроєкту про місяць української культурної спадщини в Канаді Фото: Facebook

Водночас, за словами пана Кутчера, нове свято дасть можливість "відзначити й спадщину інших громад, які збагачують мультикультурну мозаїку Канади". Після ухвалення проєкту закону його, відповідно до положень Основного закону Канади, має схвалити король Великої Британії як формальний глава.

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"Це справді визначна подія — не лише для українських канадців, а й для всіх канадців, які розуміють важливість збереження та вшанування нашої спільної культурної спадщини", — написав експарламентар Кутчер.

Раніше Фокус повідомляв про те, як виробництва саке в Японії занесено до списку спадщини ЮНЕСКО. Виробники сподіваються, що це підвищить інтерес до традиційного рисового вина.

Згодом стало відомо, що українське кобзарство визнали всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Успіху з визнання передувала робота української ініціативної групи, яка розпочалася в серпні 2022 року.