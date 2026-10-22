За стихи о войне: поэтесса Галина Крук получила почетный приз премии Горста Бинека за 2026 год

Украинская поэтесса и переводчица Галина Крук получила в Германии поощрительную награду премии имени Горста Бинека. Победительницей премии этого года стала албанская поэтесса Лулета Ллешанаку.

В обосновании своего решения Баварская академия искусств отметила высокое мастерство текстов, "рождённых в разгар войны". Об этом пишет немецкое издание BuchMarkt, а также сообщается на сайте Академии.

"Стихи Галины Крук свидетельствуют об этом, но, хотя они рождены в условиях ужасной войны, написаны во времена потрясений и неопределенности, мастерство украинской поэтессы заметно на каждой странице, точные описания сцен и ужасающие детали формируют обстановку в её стране, а также сопротивление её жителей и языка, ощутимое даже для нас, кого пощадили", — указано в мотивационной части.

Также члены жюри обратили внимание на образность и лейтмотивы текстов Галины Крук. В той же части обоснования присуждения премии организаторы отметили, как "сохранить надежду в то время, когда на поля вместо перелетных птиц падают снаряды? Что взять с собой, когда ключ от разрушенного дома утратил смысл, а сверчки, несмотря ни на что, продолжают петь? То нежные, со строками упрямой красоты, то горькие и резкие, в разговоре с Богом, который не знает милосердия".

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Галина Крук получила премию Горста Бинека за сборник стихов "Crashkurs in Molotowcocktails: Gedichte" (на украинском языке — "Ускоренный курс по коктейлям Молотова: стихи") Фото: из открытых источников

"Стихи Крука напоминают нам, что человек — это гораздо больше, чем тепловой силуэт в прицеле снайпера; они столь же необходимы, сколь и придают сил", — отметили члены Баварской академии наук.

Победу в премии имени Горста Бинека одержала албанская поэтесса Лулета Ллешанаку. Официальная церемония награждения состоится 2 декабря этого года в Мюнхене, где лауреатка получит денежную награду в размере 10 тысяч евро, а обладательница поощрительной премии — 5 тысяч евро.

Реакция Галины Крук на номинацию на премию Бинека

Впоследствии украинская поэтесса отреагировала в своём Facebook на новость о награждении. Она поблагодарила всех за поздравления, но особо отметила тех людей, без которых "не было бы даже повода для этих поздравлений".

"Прежде всего я хочу поблагодарить людей, без которых не было бы даже повода для этих слов благодарности — моих дорогих и талантливых переводчиц на немецкий язык Клаудию Дате и Стефу Пташник, а также издателю Андреасу Ростеку, который поверил в эти стихи и благодаря которому книга "Crashkurs in Molotowcocktails: Gedichte" вышла в свет в берлинском издательстве Edition Fototapeta. Сердечно благодарю!" — написала поэтесса.

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