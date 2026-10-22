За вірші про війну: поетка Галина Крук отримала захочувальний приз премії Горста Бінека за 2026

Українська поетка і перекладачка Галина Крук отримала в Німеччині заохочувальну нагороду премії імена Горста Бінека. Переможницею цьогорічної премії стала албанська поетка Лулєта Ллешанаку.

У мотиваційній частині свого рішення Баварська академія мистецтв відзначила високу майстерність текстів, "народжених посеред війни". Про це пише німецьке видання BuchMarkt та на сайті Академії.

"Вірші Галини Крук свідчать про це, але хоча вони вирвані з жахливої війни, написані в часи потрясінь і невизначеності, майстерність української поетеси помітна на кожній сторінці, точно свідченні сцени та жахливі деталі формують становище її країни, а також опір її мешканців і мови, відчутний навіть для нас, кого були пощадили", — вказано в мотиваційний частині.

Також члени журі звернули увагу на образність та лейтмотиви текстів Галини Крук. У тій ж частині обґрунтування щодо премії організатори відзначили про те, як "зберегти надію в часи, коли на поля замість перелітних птахів падають снаряди? Що взяти із собою, коли ключ від зруйнованого будинку втратив сенс, а цвіркуни попри все продовжують співати? То ніжні, з рядками впертої краси, то гіркі й різкі, у розмові з Богом, який не знає милосердя".

Видео дня

Галина Крук отримала премію Горста Бінека за збірку поезій "Crashkurs in Molotowcocktails: Gedichte" (українською — "Прискорений курс із Коктейлів Молотова: вірші") Фото: з відкритих джерел

"Вірші Крук нагадують нам, що людина — значно більше, ніж тепловий силует у прицілі снайпера; вони так само необхідні, як і додають сил", — вказали члени Баварської академії наук.

Перемогу в премії імені Горста Бінека отримали албанська поетка Лулєта Ллешанаку. Офіційне нагородження відбудеться 2 грудня цього року в Мюнхені, де лауреатка отримає грошову відзнаку в 10 тисяч євро, а володарка заохочувальної — 5 тисяч євро.

Реакція Галини Крук на номінацію премією Бінека

Згодом стала українська поетка в своєму Facebook відреагувала на новину про нагородження. Вона подякувала всім за привітання, але особливо відзначила людей, без яких "не було б навіть нагоди для цих вітань".

"Найперше я хочу привітати людей, без яких не було б навіть нагоди для цих вітань — моїх дорогих і талановитих перекладачок на німецьку Клаудію Дате і Стефу Пташник, а також видавцеві Андреасу Ростеку, який повірив у ці вірші і завдяки якому книжка "Crashkurs in Molotowcocktails: Gedichte" вийшла друком у берлінському видавництві Edition Fototapeta. Сердечно дякую!" — написала поетка.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Енн Карсон стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2026. У мотиваційній частині свого рішення вказано, що цьогорічного переможця нагородили за "її сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури".

Згодом стало відомо, що українська авторка проведе літрезиденцію в Польщі. Письменниця Юлія Ілюха замінить чеську переможницю премії Angelus 2026 Катержину Тучкову через особисті обставини.