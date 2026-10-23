"Письмо, которое никогда не заканчивается": стало известно название Радиодиктанта-2026 и о чем будет текст

В этом году текст "Радиодиктанта национального единства" будет называться "Письмо, которое никогда не заканчивается". Его автор, ветеран и писатель Артур Дронь, а также продюсер предстоящего мероприятия раскрыли подробности о главном послании диктанта.

По словам г-на Дроня, сам текст "Радиодиктанта-2026" станет "пространством для личного разговора" во время его написания. Об этом сообщает "Суспільне".

"Для меня важно, чтобы текст этого года стал для каждого участника пространством для личного разговора. В некотором смысле — настоящим письмом, которое мы все будем писать одновременно. Самое ценное, что даёт нам язык, — это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы находимся далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои самые важные адресаты", — сказал автор текста диктанта.

Продюсер "Радиодиктанта национального единства" Юлия Шелудько добавила, что текст диктанта в этом году будет напоминать разговор двух людей на разные темы — от повседневных до сокровенных.

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"Сейчас мы много пишем в различных мессенджерах, иногда даже без "Привет" и "Пока", часто лишь "Как дела?". И текст радиодиктанта этого года — это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей, он о всех и одновременно о каждом и каждой из нас, он о главном, даже сокровенном, ведь в бурные времена второстепенное теряет значение", — отметила госпожа Шелудько.

Ранее Фокус сообщал о том, кто стал автором и будет зачитывать текст Радиодиктанта-2026. Организаторы мероприятия сообщили, кто напишет текст и будет зачитывать его для всех желающих проверить свой уровень владения языком.

Впоследствии стало известно, что текст радиодиктанта будет читать Даша Астафьева. Артистка невероятно счастлива, что ей доверили зачитывать радиодиктант.