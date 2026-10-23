"Лист, який ніколи не завершується": стала відома назва Радіодиктанту-2026 та про що буде текст

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності матиме текст під назвою "Лист, який ніколи не завершується". Його автор, ветеран і письменник Артур Дронь, та продюсерка майбутньої події розкрили деталі про головний меседжу диктанту.

За словами пана Дроня, сам текст Радіодиктанту-2026 стане "простором для особистої розмови" під час його написання. Про це повідомляє "Суспільне".

"Мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, — це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати", — сказав автор тексту диктанту.

Продюсерка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько додала, що цьогорічний текст диктанту нагадуватиме розмову двох людей на різні теми — від буденного до сокровенних речей.

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"Нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без "Привіт" і "Бувай", часто лише "Як ти?". І цьогорічний текст Радіодиктанту — це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть сокровенне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення", — вказала пані Шелудько.

Раніше Фокус повідомляв про те, хто став автором і читатиме текст Радіодиктанту-2026. Організатори події повідомили про те, хто напише текст та читатиме його для всіх охочих перевірити власний рівень мови.

Згодом стало відомо, що тексту Радіодиктанту читатиме Даша Астаф'єва. Артистка неймовірно щаслива, що їй довірили зачитувати Радіодиктант.