Две "обычные таблички" одной семьи оказались утраченными шедеврами: что говорят эксперты (фото)

Одна семья в небольшом британском городе Шефтсбери хранила "обычные таблички" в прихожей своего дома. Когда они попались на глаза экспертам, те были потрясены — это оказались два утерянных шедевра.

Эксперты аукционного дома Woolley and Wallis поразили владельцев "табличек" тем, что они являются редкими произведениями Франческо Ксанто Авелли, одного из художников эпохи Возрождения XVI века. Об этом сообщает BBC.

Оказалось, что эти работы итальянского художника изображают историю Кира Великого, основателя Персидской империи в VI веке до н. э. Глава аукционного дома Джон Аксфорд говорит, что обнаружение таких редких раритетов происходит практически раз в 100 лет.

"Повторное открытие этих двух табличек Ксанто — это событие, которое, возможно, происходит раз в поколение", — отметил аукционист.

Впоследствии на аукционе 22 октября покупатель из Великобритании приобрел эти работы за общую сумму чуть более 100 000 фунтов стерлингов с учетом налогов (более 6,05 млн грн). По словам представителей аукциона, впервые с 1884 года они продавали шедевры искусства, имевшие конкретного автора с подписью.

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От художника до обычного дома: как таблички Ксанто оказались в Великобритании

В СМИ сообщается, что из этой серии, посвящённой жизни персидского правителя Кира, существовали ещё две таблички работы Франческо Ксанто Авелли. В настоящее время они находятся в Париже, в коллекции Лувра.

"Обе таблички были доставлены в Англию сэру Эндрю Фонтейну. Считается, что они были приобретены, когда он отправился в Большое путешествие по Европе примерно в 1714 году. Долгое время они хранились в коллекции семьи вплоть до 1884 года, когда были проданы на аукционе", — говорится в материале.

Тогда таблички, повествующие о жизни персидского шахиншаха Кира, были приобретены генералом Августом Питтом Риверсом. Впоследствии они передавались по наследству членам его семьи, пока не оказались у нынешних владельцев в западной Англии.

"Мы были рады, что обнаружили таблички в ходе рутинной процедуры оценки. Так вскрылась тайна, которая оставалась неизвестной более 140 лет", — сказал руководитель отдела оценок компании Woolley and Wallis Джереми Ламонд,

Ранее Фокус сообщал о том, что мужчина обнаружил пропавший шедевр эпохи Возрождения во время уборки гаража. Когда специалисты оценили произведение искусства, выяснилось, что это был один из ранее утраченных шедевров XV века.

Впоследствии стало известно, как художница эпохи Возрождения стала первой в изображении красоты тела. По мнению специалистов, в творчестве художницы Лавинии Фонтаны (1562–1614) следует увидеть не только отход от пуританства тогдашних художников, но и бунт в аспектах изображения телесности с коммерческой составляющей.