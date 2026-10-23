Дві "звичайні таблички" однієї сім'ї виявилися втраченими шедеврами: шо кажуть фахівці (фото)

Одна родина в невеликому британському місті Шефтсбері тримала "звичайні таблички" в коридорі свого дому. Коли вони потрапили на очі експертам, ті були шоковані — це виявилися два загублених шедеври.

Фахівці аукційного будинку Woolley and Wallis вразили власників "табличок" тим, що вони є рідкісними творами Франческо Ксанто Авеллі, одного з митців часів Відродження 16 сторіччя. Про це пише BBC.

Виявилося, що ці роботи італійського митця зображають історію Кіра Великого, засновника Перської імперії у 6 ст. до н.е. Глава аукційного дому Джон Аксфорд говорить, що виявлення таких рідкісних раритетів трапляється практично раз на 100 років.

"Повторне відкриття цих двох табличок Ксанто — це подія, яка, можливо, трапляється раз на покоління", — зазначив аукціонер.

Згодом на аукціоні 22 жовтня, покупець із Британії придбав ці роботу за загальну суму трохи більше £100,000 з урахуванням податків (понад 6,05 млн грн). За словами представників аукціону, вперше з 1884 року вони продавали шедеври мистецтва, які мали конкретного автора з підписом.

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Від художника до звичайного дому: як таблички Ксанто опинилися в Британії

ЗМІ пише, що з цієї серії про життя перського правителя Кіра, існували ще дві таблички роботи Франческо Ксанто Авеллі. Вони нині перебувають у Парижі, в колекції музею Лувр.

"Обидві таблички були доставлені до Англії серу Ендрю Фонтейну. Вважається, що їх придбали, коли він вирушив у Великий тур Європою близько 1714 року. Тривалий час вона зберігалася в колекції родини аж до 1884 року, коли їх продали на аукціоні", — вказано в матеріалі.

Тоді таблички з життям персоького шахіншаха Кіра були придбані генералом Августом Піттом Ріверсом. Після того вони передавалися у спадок членам його родини аж допоки не опинилися у чинних власників у західній Англії.

"Ми були раді, що знайшли таблички під час рутинної процедури оцінки. Так відкрилося те, що залишлося невідомим понад 140 років", — сказав керівник відділу оцінок у Woolley and Wallis Джеремі Ламонд,

Раніше Фокус повідомляв про те, що чоловік виявив зниклий шедевр Ренесансу під час прибирання гаража. Коли фахівці оцінили витвір мистецтва, то виявилося, що це був один із раніше втрачених шедеврів 15 сторіччя.

Згодом стало відомо, як художниця часів Відродження стала першою в зображенні краси тіла. На думку фахівців, в творчості художниці Лавінії Фонтани (1562-1614) слід проглядати не лише відхід від пуританства тодішніх художників, але й бунт у аспектах зображення тілесності з комерційним аспектом.