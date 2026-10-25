Детское Евровидение-2026: какое место заняла Украина и кто одержал победу (видео)

Украинка Эрика Колесниченко с композицией "Not A Lullaby" заняла девятое место, но в зрительском голосовании набрала 68 баллов — почти вдвое больше, чем от жюри (38).

Победительницей песенного конкурса "Детское Евровидение-2026" стала 13-летняя певица Naré из Армении. А вот Украина с результатом 106 баллов заняла лишь девятое место среди 16 участников. Об этом сообщает Eurovoix.

Итак, в субботу, 24 октября, на Мальте состоялся финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение 2026", трансляция которого началась в 22:00 по киевскому времени.

За победу в конкурсе боролись представители 16 стран, а результаты определялись по итогам голосования профессионального жюри и зрителей, доля каждого из которых составляла 50 % от общего результата.

В целом итоговая пятерка лидеров конкурса выглядит следующим образом:

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Армения — Naré, BOO! — 202 балла. Испания — Лукас Паулано, Cuore bello (Te quiero, te quiero) — 184 балла. Франция — Alec, Comment tu vas? — 165 баллов. Сан-Марино — Violamarie, Ruota panoramica — 148 баллов. Грузия — Давит Ломидзе, Sun on the Rooftops — 145 баллов.

Результаты песенного конкурса "Детское Евровидение-2026" Фото: Eurovision

Что известно о победителе "Детского Евровидения-2026"

Победительницей "Детского Евровидения-2026" стала 13-летняя певица Naré из Армении. Её песня "BOO!" принесла стране 202 балла, обеспечив победу на международном конкурсе.

Настоящее имя певицы — Наре Керобян (Naré Kerobyan). Она родилась и выросла в Ереване, столице Армении. Девушка увлеклась музыкой ещё в раннем детстве и постепенно приобрела опыт выступлений в мюзиклах, телевизионных шоу и популярных музыкальных проектах страны. Помимо пения, она любит танцевать, изучать новую хореографию и слушать музыку.

Участие в международном конкурсе было давней мечтой Naré. Она четыре раза участвовала в национальном отборе Армении. Предыдущие попытки не принесли ей желаемого результата, но певица не отказалась от своей цели. С четвертой попытки она прошла отбор и получила возможность представить свою страну на международной сцене.

Отметим, что для Армении это уже третья победа в истории конкурса. До этого страна побеждала в 2010 году с песней "Mama" и в 2021 году с композицией "Qami Qami". Теперь к списку победителей присоединилась Naré с песней "BOO!".

Какое место заняла Украина

Украину на Детском "Евровидении"-2026 представляла Эрика Колесниченко из Белой Церкви. В финале она выступила под 11-м номером с песней Not A Lullaby ("НЕ колыбельная"). По итогам голосования Эрика вошла в первую десятку конкурса, набрав 106 баллов от жюри и зрителей. Такой результат обеспечил Украине девятое место.

Музыку и слова конкурсной композиции написала украинская певица и музыкальный продюсер Светлана Тарабарова, которая также принимала участие в организации национального отбора. Песня Not A Lullaby рассказывает о вере в собственные силы, смелости и стремлении двигаться к своей цели. Её название — "Не колыбельная" — подчёркивает идею композиции, которая не убаюкивает, а призывает действовать и верить в себя.

Эрика Колесниченко получила право представлять Украину на международном конкурсе после победы в национальном отборе. Его финал состоялся 26 сентября 2026 года. Победителя выбирали по результатам голосования жюри и зрителей через приложение "Дия".

Напомним, что представительница Украины на "Евровидении" приостановила концерты из-за проблем со здоровьем.

Также "Фокус" писал, что легендарный хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" вновь вошел в число самых популярных песен в истории "Евровидения", заняв 19-е место в рейтинге за сентябрь 2026 года. Украинская композиция, с которой артистка выступила на конкурсе в 2007 году, поднялась сразу на пять позиций по сравнению с предыдущим месяцем.