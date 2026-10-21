Легендарный хит Верки Сердючки ворвался в топ-рейтинг Евровидения

Культовый хит Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки вошёл в рейтинг самых популярных песен Евровидения в сентябре этого года. Песня заняла 19-е место, поднявшись на пять позиций по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом стало известно на официальном канале Евровидения. Отметим, что Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai представляла Украину на песенном конкурсе в 2007 году.

Верка Сердючка ворвалась в рейтинг Евровидения

Несмотря на то, что песню Dancing Lasha Tumbai Сердючка выпустила много лет назад, поклонники по-прежнему слушают этот трек, и он пользуется огромной популярностью не только в Украине, но и по всей Европе.

Так, в сентябре этого года легендарная песня заняла 19-е место в рейтинге Евровидения, поднявшись на пять позиций по сравнению с предыдущим месяцем.

Верка Сердючка ворвалась в рейтинг Евровидения Фото: Скрин видео

Кстати, в 2007 году на Евровидении Верка Сердючка заняла второе место.

Интересно, что в 2022 году Сердючка перефразировала песню Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye.

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"Друзья, с 24 февраля в этой песне нет ни слова о Lasha Tumbai. Это только Russia Goodbye. Я этого не пела. Вы хотели это услышать, вот и услышите", — заявила артистка.

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