Легендарний хіт Вєрки Сердючки увірвався до топового рейтингу Євробачення

Культовий хіт Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки потрапив до рейтингу найпопулярніших пісень Євробачення у вересні цього року. Пісня отримала 19-те місце, піднявшись на п'ять позицій порівняно з попереднім місяцем.

Про це стало відомо на офіційному каналі Євробачення. Зауважимо, що Вєрка Сердючка з піснею Dancing Lasha Tumbai представляла Україну на пісенному конкурсі у 2007 році.

Вєрка Сердючка увірвалася до рейтингу Євробачення

Попри те, що Dancing Lasha Tumbai Сердючка випустила багато років тому, трек не перестають слухати шанувальники і він має величезну популярність не тільки в Україні, а й по всій Європі.

Так, у вересні цього року легендарна пісня опинилася на 19-му місці рейтингу Євробачення, піднявшись на п'ять позицій порівняно з попереднім місяцем.

Вєрка Сердючка увірвалася до рейтингу Євробачення Фото: Скрін відео

До речі, у 2007 році на Євробаченні Вєрка Сердючка посіла друге місце.

Цікаво, що у 2022-му Сердючка перефразувала Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye.

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"Друзі, від 24 лютого жодного Lasha Tumbai у цій пісні. Це тільки Russia Goodbye. Я цього не співав. Ви хотіли це почути, ось ви почуєте", — заявляла артистка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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