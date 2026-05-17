Розірвали всіх: Вєрка Сердючка та Руслана виступили у фіналі Євробачення-2026 (фото, відео)

Легенди Євробачення феєрично виступили в рамках спеціального номеру в інтервал-акті фіналу ювілейного 70-го Євробачення. Конкурс цього року проходить у столиці Австрії – Відні.

Вєрка Сердючка з’являється на сцені Євробачення ледь не щороку. Українська зірка вже давно стала символом пісенного конкурсу. Так, цьогоріч її згадували, розповідаючи про найцікавіших учасників. Спеціальною гостею у Відні стала й Руслана – співачка, яка вперше привезла перемогу в Україну. Як пройшли їхні виступи, – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Вєрка Сердючка виконала хіти минулих років, буквально змусивши підспівувати всю Європу a cappella. Її номер був основним в інтервал-акті, з великою кількістю танцюристів. У якийсь момент весь зал злився в одній мелодії. Легенда Євробачення та зірка світового масштабу — не інакше!

Вэрка Сердючка на сцені Євробачення у Відні Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Далі на сцені запалила Руслана, заспівавши французькою мовою, а також в дуеті з іншою зіркою пісенного конкурсу. Їхній номер став фішкою інтервал-акту та зірвав шалені оплески.

Руслана на сцені Євробачення у Відні Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

У 2004 році Україна вперше перемогла на Євробаченні завдяки Руслані, яка запалила з піснею Wild Dances. Конкурс тоді проходив у Стамбулі. Українська співачка здобула перше місце, набравши 280 балів.

Руслана на Євробаченні-2004

Виступ Руслани поєднував сучасний поп із карпатськими та гуцульськими етнічними мотивами. Постановка вирізнялася енергійною хореографією, використанням барабанів, шкіряними костюмами в стилі "амазонок" і образами, натхненними культурою Карпат.

Номер став одним із найвідоміших в історії конкурсу та приніс Україні першу перемогу.

Легендарна Вєрка Сердючка

У 2007 році Україну на Євробаченні представляла Вєрка Сердючка з піснею Dancing Lasha Tumbai. Конкурс проходив у Гельсінкі, а український номер посів друге місце, отримавши 235 балів.

Виступ Сердючки став одним із найяскравіших і найбільш обговорюваних номерів того року завдяки поєднанню гумору, диско-естетики та гротеску. Артист вийшов на сцену в сріблястому костюмі із великою зіркою на голові, а постановка супроводжувалася динамічною хореографією та підтанцьовкою в стилізованих футуристичних образах.

Пісня швидко стала культовою серед фанатів Євробачення, а сам виступ і досі вважають одним із найупізнаваніших номерів конкурсу.

