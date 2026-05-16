Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Євробачення 2026

Представниця Швеції знепритомніла на сцені Євробачення-2026

євробачення 2026 Швеція
Шведська співачка Felicia знепритомніла на сцені Євробачення | Фото: Instagram

Шведська співачка Felicia знепритомніла за лаштунками одразу після свого виступу на шоу-журі фіналу Євробачення-2026. Попри інцидент, артистка планує вийти на сцену у гранд-фіналі, оскільки медикам уже вдалося стабілізувати її стан.

Голова шведської делегації Лотта Фуребек (Lotta Furebäck) повідомила, що причиною раптового погіршення самопочуття став збіг кількох факторів: сильна спека, зневоднення організму та занадто тісний сценічний костюм, який заважав нормальному диханню. Фокус розповідає про це детальніше.

Представниці Швеції стало погано після виступу

Лікарі конкурсу зреагували миттєво й надали виконавиці необхідну медичну допомогу.

Представники команди окремо наголосили, що непритомність жодним чином не пов’язана з проблемами з голосом чи вокальними навантаженнями. Наразі Felicia відновлюється, а її участь у фінальному шоу залишається в силі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відео дня
  • У суботу, 16 травня, відбудеться гранд-фінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу незмінно прогнозують Фінляндії. Високі шанси мають Болгарія, Греція та Ізраїль. Україна поступово втрачає позиції.
  • Представниця України на Євробаченні 2026 вперше зустрілася із легендою конкурсу Вєркою Сердючкою, яка в 2007 році зайняла 2 місце. Як з'ясувалося, це було їхнє перше знайомство, хоча до цього вони розмовляли телефоном. Ба більше, Андрій Данилко передав співачці подарунки.

Крім того, співачка Ірина Білик не виключає, що одна з цьогорічних учасниць Євробачення вкрала ідею її пісні "Про любов". Вона порівняла уривки з двох композицій та запропонувала визначити схожі моменти.