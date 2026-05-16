Представниця Швеції знепритомніла на сцені Євробачення-2026
Шведська співачка Felicia знепритомніла за лаштунками одразу після свого виступу на шоу-журі фіналу Євробачення-2026. Попри інцидент, артистка планує вийти на сцену у гранд-фіналі, оскільки медикам уже вдалося стабілізувати її стан.
Голова шведської делегації Лотта Фуребек (Lotta Furebäck) повідомила, що причиною раптового погіршення самопочуття став збіг кількох факторів: сильна спека, зневоднення організму та занадто тісний сценічний костюм, який заважав нормальному диханню. Фокус розповідає про це детальніше.
Представниці Швеції стало погано після виступу
Лікарі конкурсу зреагували миттєво й надали виконавиці необхідну медичну допомогу.
Представники команди окремо наголосили, що непритомність жодним чином не пов’язана з проблемами з голосом чи вокальними навантаженнями. Наразі Felicia відновлюється, а її участь у фінальному шоу залишається в силі.
