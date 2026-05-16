Представниця Швеції знепритомніла на сцені Євробачення-2026

Шведська співачка Felicia знепритомніла за лаштунками одразу після свого виступу на шоу-журі фіналу Євробачення-2026. Попри інцидент, артистка планує вийти на сцену у гранд-фіналі, оскільки медикам уже вдалося стабілізувати її стан.

Голова шведської делегації Лотта Фуребек (Lotta Furebäck) повідомила, що причиною раптового погіршення самопочуття став збіг кількох факторів: сильна спека, зневоднення організму та занадто тісний сценічний костюм, який заважав нормальному диханню. Фокус розповідає про це детальніше.

Представниці Швеції стало погано після виступу

Лікарі конкурсу зреагували миттєво й надали виконавиці необхідну медичну допомогу.

Представники команди окремо наголосили, що непритомність жодним чином не пов’язана з проблемами з голосом чи вокальними навантаженнями. Наразі Felicia відновлюється, а її участь у фінальному шоу залишається в силі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відео дня

У суботу, 16 травня, відбудеться гранд-фінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу незмінно прогнозують Фінляндії. Високі шанси мають Болгарія, Греція та Ізраїль. Україна поступово втрачає позиції.

Представниця України на Євробаченні 2026 вперше зустрілася із легендою конкурсу Вєркою Сердючкою, яка в 2007 році зайняла 2 місце. Як з'ясувалося, це було їхнє перше знайомство, хоча до цього вони розмовляли телефоном. Ба більше, Андрій Данилко передав співачці подарунки.

Крім того, співачка Ірина Білик не виключає, що одна з цьогорічних учасниць Євробачення вкрала ідею її пісні "Про любов". Вона порівняла уривки з двох композицій та запропонувала визначити схожі моменти.