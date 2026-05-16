Представительница Швеции потеряла сознание на сцене Евровидения-2026

Шведская певица Felicia потеряла сознание за кулисами сразу после своего выступления на шоу-журе финала Евровидения-2026. Несмотря на инцидент, артистка планирует выйти на сцену в гранд-финале, поскольку медикам уже удалось стабилизировать ее состояние.

Глава шведской делегации Лотта Фуребек (Lotta Furebäck) сообщила, что причиной внезапного ухудшения самочувствия стало совпадение нескольких факторов: сильная жара, обезвоживание организма и слишком тесный сценический костюм, который мешал нормальному дыханию. Фокус рассказывает об этом подробнее.

Представительнице Швеции стало плохо после выступления

Врачи конкурса среагировали мгновенно и оказали исполнительнице необходимую медицинскую помощь.

Представители команды отдельно отметили, что обморок никоим образом не связан с проблемами с голосом или вокальными нагрузками. Сейчас Felicia восстанавливается, а ее участие в финальном шоу остается в силе.

