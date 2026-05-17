Разорвали всех: Верка Сердючка и Руслана выступили в финале Евровидения-2026 (фото, видео)

Легенды Евровидения феерично выступили в рамках специального номера в интервал-акте финала юбилейного 70-го Евровидения. Конкурс в этом году проходит в столице Австрии — Вене.

Верка Сердючка появляется на сцене Евровидения чуть ли не каждый год. Украинская звезда уже давно стала символом песенного конкурса. Так, в этом году ее вспоминали, рассказывая о самых интересных участниках. Специальной гостьей в Вене стала и Руслана — певица, которая впервые привезла победу в Украину. Как прошли их выступления, — узнавайте в материале Фокуса.

Верка Сердючка исполнила хиты прошлых лет, буквально заставив подпевать всю Европу a cappella. Ее номер был основным в интервал-акте, с большим количеством танцоров. В какой-то момент весь зал слился в одной мелодии. Легенда Евровидения и звезда мирового масштаба — не иначе!

Далее на сцене зажгла Руслана, спев на французском языке, а также в дуэте с другой звездой песенного конкурса. Их номер стал фишкой интервал-акта и сорвал бешеные аплодисменты.

В 2004 году Украина впервые победила на Евровидении благодаря Руслане, которая зажгла с песней Wild Dances. Конкурс тогда проходил в Стамбуле. Украинская певица получила первое место, набрав 280 баллов.

Выступление Русланы сочетало современный поп с карпатскими и гуцульскими этническими мотивами. Постановка отличалась энергичной хореографией, использованием барабанов, кожаными костюмами в стиле "амазонок" и образами, вдохновленными культурой Карпат.

Номер стал одним из самых известных в истории конкурса и принес Украине первую победу.

В 2007 году Украину на Евровидении представляла Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai. Конкурс проходил в Хельсинки, а украинский номер занял второе место, получив 235 баллов.

Выступление Сердючки стало одним из самых ярких и самых обсуждаемых номеров того года благодаря сочетанию юмора, диско-эстетики и гротеска. Артист вышел на сцену в серебристом костюме с большой звездой на голове, а постановка сопровождалась динамичной хореографией и подтанцовкой в стилизованных футуристических образах.

Песня быстро стала культовой среди фанатов Евровидения, а само выступление до сих пор считают одним из самых узнаваемых номеров конкурса.

