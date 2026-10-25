Дитяче Євробачення-2026: яке місце посіла Україна та хто виборов перемогу (відео)

Українка Еріка Колесніченко з композицією "Not A Lullaby" посіла дев’яте місце, але в глядацькому голосуванні отримала 68 балів — майже вдвічі більше, ніж від журі (38).

Переможницею пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення-2026" стала 13-річна співачка Naré з Вірменії. А от Україна з результатом 106 балів посіла лише дев’яте місце серед 16 учасників. Про це повідомляє Eurovoix.

Отож, у суботу, 24 жовтня, на Мальті пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення 2026", трансляція якого розпочалася о 22:00 за київським часом.

За перемогу в конкурсі змагалися представники 16 країн, а результати визначали за підсумками голосування професійного журі та глядачів, кожне з яких становило 50% від загального результату.

Загалом підсумкова п'ятірка лідерів конкурсу має такий вигляд:

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Вірменія — Naré, BOO! — 202 бали. Іспанія — Лукас Паулано, Cuore bello (Te quiero, te quiero) — 184 бали. Франція — Alec, Comment tu vas? — 165 балів. Сан-Марино — Violamarie, Ruota panoramica — 148 балів. Грузія — Давіт Ломідзе, Sun on the Rooftops — 145 балів.

Результати пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення-2026" Фото: Eurovision

Що відомо про переможця Дитячого Євробачення-2026

Переможницею "Дитячого Євробачення-2026" стала 13-річна співачка Naré з Вірменії. Її пісня BOO! принесла країні 202 бали, забезпечивши перемогу на міжнародному конкурсі.

Справжнє ім’я співачки — Наре Керобян (Naré Kerobyan). Вона народилася та виросла в Єревані, столиці Вірменії. Дівчина захопилася музикою ще в ранньому дитинстві й поступово здобула досвід виступів у мюзиклах, телевізійних шоу та популярних музичних проєктах країни. Крім співу, вона любить танцювати, вивчати нову хореографію та слухати музику.

Участь у міжнародному конкурсі була давньою мрією Naré. Вона чотири рази брала участь у національному відборі Вірменії. Попередні спроби не принесли їй бажаного результату, але співачка не відмовилася від мети. На четверту спробу вона пройшла відбір і отримала можливість представити свою країну на міжнародній сцені.

Зазначимо, що для Вірменії це вже третя перемога в історії конкурсу. До цього країна перемагала у 2010 році з піснею Mama та у 2021 році з композицією Qami Qami. Тепер до списку переможців приєдналася Naré з BOO!.

Яке місце посіла Україна

Україну на Дитячому Євробаченні-2026 представляла Еріка Колесніченко з Білої Церкви. У фіналі вона виступила під 11-м номером із піснею Not A Lullaby ("НЕ колискова"). За результатами голосування Еріка увійшла до першої десятки конкурсу, набравши 106 балів від журі та глядачів. Такий результат гарантував Україні дев’яту позицію.

Музику та слова конкурсної композиції написала українська співачка й музична продюсерка Світлана Тарабарова, яка також була пов’язана з організацією національного відбору. Пісня Not A Lullaby розповідає про віру у власні сили, сміливість і прагнення рухатися до своєї мети. Її назва — "Не колискова" — підкреслює ідею композиції, яка не заколисує, а закликає діяти та вірити в себе.

Еріка Колесніченко отримала право представляти Україну на міжнародному конкурсі після перемоги в національному відборі. Його фінал відбувся 26 вересня 2026 року. Переможця обирали за результатами голосування журі та глядачів через застосунок "Дія".

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