Anthropic против Элвиса Пресли: на владельца ИИ подали в суд из-за использования музыки

Компания Anthropic получила судебный иск от правообладателей музыки "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли. Истцы указывают, что владелец ИИ-алгоритма незаконно использовал сотни фрагментов наследия Элвиса для обучения собственных моделей.

В настоящее время к иску присоединился ряд организаций, владеющих правами на наследие культового исполнителя, которые требуют выплатить по 150 тыс. долларов за каждую использованную композицию, общее количество которых превышает 270 песен. Об этом пишут издания The New York Times и Billboard.

"Истцы Элвиса подают этот иск, чтобы обеспечить соблюдение этих исключительных прав в отношении ответчика, который построил всю свою бизнес-модель на нарушении авторских прав в невиданных ранее масштабах", — заявил адвокат истцов Ричард Буш.

СМИ отмечают, что в целом к иску против владельца ИИ Claude, принадлежащего компании Anthropic, присоединились Authentic Brands Group (ABG), Raleigh Music Publishing, ряд трастов и "одно частное лицо". Журналисты отмечают, что именно ABG, обладающая эксклюзивными правами на музыку, образ, торговые марки и товары под брендом Elvis, была одним из основных истцов в этом деле.

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Среди незаконно использованных композиций речь идет, в частности, о таких хитах, как "Can’t Help Falling in Love", "A Little Less Conversation" и "Don’t Be Cruel". Общая сумма компенсации, которую требуют истцы, превышает отметку в 41 млн долларов.

Одна из культовых композиций Элвиса Пресли

В настоящее время суд в Калифорнии приступил к рассмотрению дела о нарушении прав интеллектуальной собственности и авторских прав владельцами ИИ. В самой компании Anthropic сообщили, что она не согласна с этими утверждениями и намерена доказать в суде отсутствие нарушений.

Журналисты отмечают, что этот иск против Anthropic — не первый, связанный с нарушением авторских прав со стороны владельцев ИИ. Аналогичные иски подали компании-правообладатели Reservoir, Universal Music Group и ряд других организаций.

Ранее Фокус сообщал о споре в сети по поводу странного момента на последнем концерте Пресли. Пользователи убеждены, что на концерте Элвиса виден человек, державший мобильный телефон.

Впоследствии стало известно, что связывает семьи Джона Траволты и Элвиса Пресли. Американский актёр Джон Траволта и Присцилла Пресли встретились после появления слухов о донорстве яйцеклетки.