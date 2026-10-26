Anthropic проти Елвіса Преслі: на власника ШІ подали до суду через використання музики

Компанія Anthropic отримала судовий позов від правовласників музики "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі. Позивачі вказують, що власник ШІ-алгоритму незаконно використував сотні фрагментів спадщини Елвіса для навчання власних моделей.

Наразі до позову долучилися низка організацій, які володіють спадком культового виконавця, і вимагають виплатити по $150 тис. за кожну використану композицію, сукупна кількість яких перевищує понад 270 пісень. Про це пишуть видання The New York Times та Billboard.

"Позивачі Елвіса подають цей позов, щоб забезпечити дотримання цих виключних прав проти відповідача, який побудував усю свою бізнес-модель на порушенні авторських прав у масштабах, небачених раніше", — заявив адвокат позивачів Річард Буш.

ЗМІ вказують, що загалом проти власника ШІ Claude, яким володіє компанія Anthropic, до позову долучилися Authentic Brands Group (ABG), Raleigh Music Publishing, низка трастів і "одна приватна особа". Журналісти говорять, що саме ABG, яка володіє ексклюзивними правами на музику, образ, торгові марки та товари під брендом Elvis, була одним із основних позивачів у цій справі.

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Серед незаконно використаних композицій мова йде, зокрема, про такі хіти як "Can’t Help Falling in Love," "A Little Less Conversation" та "Don’t Be Cruel". Загальна сума компенсації, яку вимагають позивачі, перевищує позначку в $41 млн.

Одна з культових композицій Елвіса Преслі

Наразі суд у Калsфорнії розпочав розгляд справи щодо порушення інтелектуальних та авторських прав власниками ШІ. В самій Anthropic повідомили, що компанія не погоджується з цими твердженнями і має намір довести в суді відсутність порушень.

Журналісти вказують, що цей позив проти Anthropic є не першим щодо порушення авторських прав з боку власників ШІ. Схожі позови подали компанії-правовласники Reservoir, Unisersal Music Group та низка інших організацій.

Раніше Фокус повідомляв про суперечку в мережі про дивний момент на останньому концерті Преслі. Користувачі переконані, що на концерті Елвіса видно людину, яка тримала мобільний телефон.

Згодом стало відомо, що поєднує родини Джона Траволти та Елвіса Преслі. Американський актор Джон Траволта та Прісцилла Преслі зустрілися після появи чуток про донорство яйцеклітини.