Зв'язок, який приховували: що поєднує родини Джона Траволти та Елвіса Преслі

Американський актор Джон Траволта та Прісцилла Преслі зустрілися після появи чуток про донорство яйцеклітини.

Через кілька місяців після того, як видання Radar Online оприлюднило гучну заяву про те, що онука Прісцилли Преслі, Райлі Кіо, надала яйцеклітину, яку використала покійна дружина Джона Траволти, Келлі Престон, для зачаття їхнього сина Бена, Прісцилла та Джон знову зустрілися особисто. Це сталося в Лос-Анджелесі під час заходу, присвяченого 50-річчю гурту Ramones.

Таємниця Джона Траволти

"Їм, мабуть, було про що поговорити. Те, як переплелися їхні родини, — просто неймовірно", — зазначило джерело, коментуючи зустріч 81-річної колишньої дружини Елвіса Преслі та 72-річної зірки фільму "Бріолін".

Вони виглядали заглибленими в розмову, спілкуючись із присутніми на заході, що відбувся 30 серпня.

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Інформація про те, що Кіо надала яйцеклітину для пари Траволта-Престон, з’явилася в уточненій позовній заяві. Її подали в грудні 2025 року колишні ділові партнери Прісцили — Бріджит Крузе та Кевін Фіалко — у межах тривалого судового спору з родиною Преслі.

Згідно з матеріалами справи, колишній чоловік Лізи Марі Преслі, Майкл Локвуд, розповів Крузе, що Джон і Келлі раніше вже використовували яйцеклітини Лізи Марі після того, як Престон не змогла завагітніти.

Джон Траволта з дочкою та сином Фото: John Travolta/Instagram

У документі не йшлося про те, чи призвела та спроба до народження дитини. Локвуд стверджував, що згодом пара звернулася до Кіо, яка надала яйцеклітину, використану Престон для зачаття Бена (хлопчик народився у 2010 році).

Якщо це правда, то Прісцилла — біологічна прабабуся Бена.

У позовній заяві також стверджувалося, що Кіо "отримала старий Jaguar і від 10 000 до 20 000 доларів за цю угоду".

Прісцилла Преслі Фото: Instagram

Позиція сторін

Тим часом адвокати Прісцилли різко розкритикували заяву одразу після її подання, назвавши висунуті звинувачення "обурливими", а поведінку Крузе, Фіалко та їхніх юристів — "ганебною".

Учасники цієї справи, зокрема сам Джон Траволта та Прісцилла Преслі, офіційно чутки та звинувачення із судового позову не коментували.

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