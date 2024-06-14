Колишня дружина Елвіса Преслі вийшла на червону доріжку (фото)

Прісцилла обрала чорно-біле вбрання. Вона позувала соло на щорічному заході.

79-річна американська акторка Прісцилла Преслі зʼявилася на червоній доріжці гала-концерту "Введення в Зал слави авторів пісень" у Нью-Йорку. Про це пише Express.

Колишня дружина Елвіса Преслі приєдналася до зірок на 53-й гала-церемонії вручення нагород.

Зірка екрану та бізнесвумен вразила шовковистою білою блузою, яка поєднувалася з довгою чорною спідницею. Свій вечірній образ Прісцилла доповнила гостроносими шкіряними черевиками та клатчем.

Волосся акторки було розпущене. Вона зробила макіяж.

Прісцилла Преслі Фото: Getty Images

Преслі махала рукою перед камерами, позуючи соло на червоній доріжці заходу.

Останні роки Прісцилла рідко зʼявляється на публіці. Особливо після раптової смерті доньки Лізи Марі Преслі на початку 2023 року. Єдина спадкоємиця Елвіса Преслі померла після самогубства її сина Бенджаміна Кіо в липні 2020 року. У неї залишилися донька Райлі Кіо, а також близнюки Фінлі та Гарпер.

"Я все ще не можу в це повірити. Я не бажаю цього жодній матері", — говорила Прісцилла.

Ліза Марі Преслі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Прісцилла Преслі пригадала, як провела останні дні з донькою Лізою Марі на початку 2023 року.

Також Фокус писав про появу ексдружини Елвіса Преслі на Віденському балу.