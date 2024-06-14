Бывшая жена Элвиса Пресли вышла на красную дорожку (фото)
Присцилла выбрала черно-белый наряд. Она позировала соло на ежегодном мероприятии.
79-летняя американская актриса Присцилла Пресли появилась на красной дорожке гала-концерта "Введение в Зал славы авторов песен" в Нью-Йорке. Об этом пишет Express.
Бывшая жена Элвиса Пресли присоединилась к звездам на 53-й гала-церемонии вручения наград.
Звезда экрана и бизнес-вумен поразила шелковистой белой блузой, которая сочеталась с длинной черной юбкой. Свой вечерний образ Присцилла дополнила остроносыми кожаными ботинками и клатчем.
Волосы актрисы были распущены. Она сделала макияж.
Пресли махала рукой перед камерами, позируя соло на красной дорожке мероприятия.
Последние годы Присцилла редко появляется на публике. Особенно после внезапной смерти дочери Лизы Мари Пресли в начале 2023 года. Единственная наследница Элвиса Пресли умерла после самоубийства ее сына Бенджамина Кио в июле 2020 года. У нее остались дочь Райли Кио, а также близнецы Финли и Харпер.
"Я все еще не могу в это поверить. Я не желаю этого ни одной матери", — говорила Присцилла.
Напомним, Присцилла Пресли вспомнила, как провела последние дни с дочерью Лизой Мари в начале 2023 года.
Также Фокус писал о появлении экс-супруги Элвиса Пресли на Венском балу.