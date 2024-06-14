Бывшая жена Элвиса Пресли вышла на красную дорожку (фото)

Присцилла выбрала черно-белый наряд. Она позировала соло на ежегодном мероприятии.

79-летняя американская актриса Присцилла Пресли появилась на красной дорожке гала-концерта "Введение в Зал славы авторов песен" в Нью-Йорке. Об этом пишет Express.

Бывшая жена Элвиса Пресли присоединилась к звездам на 53-й гала-церемонии вручения наград.

Звезда экрана и бизнес-вумен поразила шелковистой белой блузой, которая сочеталась с длинной черной юбкой. Свой вечерний образ Присцилла дополнила остроносыми кожаными ботинками и клатчем.

Волосы актрисы были распущены. Она сделала макияж.

Присцилла Пресли Фото: Getty Images

Пресли махала рукой перед камерами, позируя соло на красной дорожке мероприятия.

Последние годы Присцилла редко появляется на публике. Особенно после внезапной смерти дочери Лизы Мари Пресли в начале 2023 года. Единственная наследница Элвиса Пресли умерла после самоубийства ее сына Бенджамина Кио в июле 2020 года. У нее остались дочь Райли Кио, а также близнецы Финли и Харпер.

"Я все еще не могу в это поверить. Я не желаю этого ни одной матери", — говорила Присцилла.

Лиза Мари Пресли Фото: Getty Images

Напомним, Присцилла Пресли вспомнила, как провела последние дни с дочерью Лизой Мари в начале 2023 года.

Также Фокус писал о появлении экс-супруги Элвиса Пресли на Венском балу.