Связь, которую скрывали: что объединяет семьи Джона Траволты и Элвиса Пресли

Американский актёр Джон Траволта и Присцилла Пресли встретились после появления слухов о донорстве яйцеклетки.

Через несколько месяцев после того, как издание Radar Online обнародовало громкое заявление о том, что внучка Присциллы Пресли, Райли Кио, предоставила яйцеклетку, которую использовала покойная жена Джона Траволты, Келли Престон, для зачатия их сына Бена, Присцилла и Джон снова встретились лично. Это произошло в Лос-Анджелесе во время мероприятия, посвященного 50-летию группы Ramones.

Тайна Джона Траволты

"Им, наверное, было о чем поговорить. То, как переплелись их семьи, — просто невероятно", — отметил источник, комментируя встречу 81-летней бывшей жены Элвиса Пресли и 72-летней звезды фильма "Бриолин".

Они казались погружёнными в разговор, общаясь с участниками мероприятия, которое состоялось 30 августа.

Видео дня

Информация о том, что Кио предоставила яйцеклетку для пары Траволта-Престон, появилась в уточненном исковом заявлении. Её подали в декабре 2025 года бывшие деловые партнёры Присциллы — Бриджит Крузе и Кевин Фиалко — в рамках длительного судебного спора с семьёй Пресли.

Согласно материалам дела, бывший муж Лизы Мари Пресли, Майкл Локвуд, рассказал Крузе, что Джон и Келли ранее уже использовали яйцеклетки Лизы Мари после того, как Престон не смогла забеременеть.

Джон Траволта с дочерью и сыном Фото: John Travolta/Instagram

В документе не упоминалось, привела ли эта попытка к рождению ребенка. Локвуд утверждал, что впоследствии пара обратилась к Кио, которая предоставила яйцеклетку, использованную Престоном для зачатия Бена (мальчик родился в 2010 году).

Если это правда, то Присцилла — биологическая прабабушка Бена.

В исковом заявлении также утверждалось, что Кио "получила старый Jaguar и от 10 000 до 20 000 долларов за эту сделку".

Присцилла Пресли Фото: Instagram

Позиция сторон

Между тем адвокаты Присциллы резко раскритиковали заявление сразу после его подачи, назвав выдвинутые обвинения "возмутительными", а поведение Крузе, Фиалко и их юристов — "позорным".

Участники этого дела, в частности сам Джон Траволта и Присцилла Пресли, официально не комментировали слухи и обвинения, содержащиеся в судебном иске.

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