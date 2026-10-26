Семья из РФ устроила "фотосессию" в храме в Японии: в сети разразился громкий скандал (фото)

Семья российского бизнесмена Павла Пыжака оказалась в центре скандала из-за "фотосессии" в одном из культовых сооружений Японии. Жители Страны Восходящего солнца раскритиковали россиян за нарушение ряда традиций, касающихся поведения в храме.

Во время съемок российская семья надела кимоно и гуляла на территории храма, однако на фотографиях были запечатлены моменты, которые и возмутили японцев. Об этом написала украинская преподавательница японского языка Марта, проживающая в стране Восходящего солнца.

"Россияне, как всегда, "прославились" и возмутили японцев в Х своей вульгарной фотосессией", — написала госпожа Марта.

По ее словам, первым фактором, возмутившим японцев, стало "фотографирование с катаной, приставленной к горлу жены". Второй причиной для резкой критики стала локация съемок — знаменитые ворота храма Фусими-Инари (по-японски — 伏見稲荷大社), который расположен в древней столице Киото и является священным местом богини Инари, одной из ключевых фигур японской религии синто.

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Россияне устроили косплей в одном из культовых храмов Японии, чем возмутили местных жителей

"Во-первых, только им вообще могло прийти в голову, что это нормально — делать фото, приставляя катану к горлу жены. Во-вторых, делать это в священном месте Фусими-Инари-Тайся? Сори, но это не декорации для вашего убогого косплея", — написала украинская преподавательница японского языка.

Реакция японцев в сети

В социальной сети X японские пользователи не сдерживались в комментариях по поводу поведения россиян в храме Фусими-Инари. Подавляющее большинство японцев возмутились проявлением "неуважения к культовому месту" и "мерзким поведением" российских туристов.

Популярный японский блогер Идзуми Сунавага написал в своем X, что фотосессия выглядела как "дешевый косплей". Японец с иронией назвал съемку россиян "новой японской парой".

"Что это за "Последний самурай"? Вы что, серьезно? Не путайте священное место синтоизма с местом для "косплей-съемок в японском стиле". Те, кто не понимает японской культуры и истории, используя их в качестве реквизита для съемок, — просто никогда больше не приезжайте в Японию", — написал блогер.

Кроме того, японцы обратили внимание на то, что россияне нарушили ряд традиций — мужчина поставил катану на землю (это считается дурным тоном), размахивал оружием в храме (в ритуальных местах Японии это категорически запрещено, открытая катана в боевом положении разрешена в храме только для ритуальных танцев) и публичная угроза женщине смертью (японцы назвали этот поступок россиянина "абсолютной глупостью").

В настоящее время бизнесмен Павел Пыжак закрыл свою страницу в Instagram и удалил фотографии из своего аккаунта в Threads, связанные со скандальной фотосессией. На своих страницах в социальных сетях россиянин не извинился за скандальное поведение.

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