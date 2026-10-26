Сім'я з РФ влаштувала "фотосесію" в храмі в Японії: в мережі стався гучний скандал (фото)

Родина російського бізнесмена Павла Пижака опинилася в скандалі через "фотосесію" в одній з культових споруд Японії. Мешканці країни Вранішнього сонця розкритикували росіян за порушення низки традицій щодо поведінки в храмі.

Під час зйомок російська родина вдягнулася в кімоно та гуляла на території храму, однак на світлинах були зображені моменти, які й обурили японців. Про це написала українська викладачка японської мови Марта, яка мешкає в країні Вранішнього сонця.

"Росіяни, як завжди, "прославилися" і обурили японців в Х своєю вульгарною фотосесією", — написала пані Марта.

За її словами, першим фактором, який обурив японців, — це "робити фотку, приставляючи катану до горла дружини". Другою причиною для нищівної критики стала локація зйомок — це знамениті ворота до храму Фушімі інарі (японською — 伏見稲荷大社), який розташований в давній столиці Кіото та є священним місцем богини Інарі, однієї з ключових локацій японської релігії шінто.

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Росіяни влаштували косплей в одному з культових храмів Японії, чим обурили місцевих

"По-перше, тільки їм взагалі могло спасти на думку, що це ок робити фотку приставляючи катану до горла дружини. По-друге, робити це в священному місці Фушімі інарі тайшя? Сорі, але це не декорації для вашого галімого косплею", — написала українська викладачка японської.

Реакція японців у мережі

У соцмережі X японські користувачі не стримувалися в репліках щодо дій росіян у храмі Фушмірі інарі. Переважна більшість японців обурилися проявом "неповаги до культового місця" та "мерзенної поведінки" російських туристів.

Популярний японський блогер Ізумі Сунавага написав у своєму X, що фотосесія виглядала як "дешевий косплей". Японець з іронією назвав зйомки росіян "новою японською парою".

"Це ще що за "Останній самурай"? Ви що, серйозно? Не плутайте священне місце шінтоїзму з місцем для "косплей-зйомок у японському стилі". Ті, хто не розуміють японської культури та історії, використовуючи їх як реквізит для зйомок — просто не приїжджайте ніколи більше до Японії", — написав блогер.

Також японці звернули увагу, що росіяни порушили низку традицій — чоловік поставив катану на землю (це вважається дурним тоном), розмахував зброєю у храмі (у ритуальних місцях Японії це категорично заборонено, відкрита катана до бою дозволена в храмі тільки для ритуальних танців) та публічна погроза жінці смертю (японці назвали цей вчинок росіянина "абсолютною тупістю").

Наразі бізнесмен Павло Пижак закрив свою сторінку в Instagram та видалив фотографії зі свого Threads зі скандальної фотосесії. На сторінках у соцмережах росіянин не перепросив за скандальну поведінку.

Раніше Фокус повідомляв про те, як російські блогери переспівали "Одну калину" та розлютили мережу. Племінник співака з гурту "Іванушкі International" Сергій Григор’єв-Аполлонов та одіозний блогер Ігор Синяк, який родом з України, заспівали пісню "Одна калина", яку виконувала Софія Ротару.

Згодом стало відомо про поведінку тенісиста з РФ на турнірі в КНР. Спортсмен влаштував істерику під час чвертьфінального матчу турніру ATP 250 у китайському Ханчжоу, в результаті якої поранив сам себе.