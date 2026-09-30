Російський тенісист Рубльов під час матчу у Китаї влаштував істерику і покалічив себе (відео)

Російський тенісист Андрій Рубльов вкотре відзначився неадекватною поведінкою. Спортсмен влаштував істерику під час чвертьфінального матчу турніру ATP 250 у китайському Ханчжоу, в результаті якої поранив сам себе.

Росіянин не зміг контролювати свої емоції у певний момент та стукнув рукою об рекламний щит, розташований поблизу корту. Через це він поранив руку, яка почала кровоточити. Про це розповіло медіа "Чемпіон".

Після поранення російському тенісисту довелося скористатися медичною перервою, перервавши гру.

Росіянин Рубльов влаштував істерику на матчі у Китаї

Водночас поведінка Рубльова залишається під питанням, оскільки у підсумку йому все одно вдалося здобути перемогу у поєдинку. Він переміг французького тенісиста Уго Гастона з рахунком 6:7, 7:6, 6:1.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли Андрій Рубльов не зміг контролювати власні емоції під час гри. У третьому колі Відкритого чемпіонату Франції-2024 росіянин бив себе ракеткою по колінах, кілька разів стукнув своєю ногою об лавку та постійно нецензурно висловлювався і кричав. Також тоді він влаштував сутичку із суддею і зрештою поступився італійцю Маттео Арнальді.

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Додамо, що Андрій Рубльов — колишня п'ята ракетка світу в одиночному розряді (рекорд встановлено у вересні 2021 року). Він був володарем численних турнірів ATP.

Нагадаємо, раніше ФІФА вперше з 2022 року дозволила збірній країни-агресора виступати під власним прапором.

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