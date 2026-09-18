Титулована тенісистка з Москви зреклася прапора РФ і змінила громадянство

94-та ракетка світу тенісистка родом із Москви Анна Блінкова раптом відмовилася виступати за Росію, обравши Францію. Спортсменка офіційно змінила громадянство на французьке.

Тепер Блінкова вказана серед представниць Франції у рейтингу WTA. Про це йдеться на офіційному сайті Жіночої тенісної організації.

Зміну громадянства Блінкової пов'язують із тим, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році світовий теніс наклав обмеження для російських та білоруських спортсменів. На особистому рівні на турнірах WTA вони можуть виступати лише у "нейтральному" статусі.

Випадків, коли російські і білоруські спортсмени змінюють країни через ці обмеження, вже є вдосталь. "Суспільне Спорт" підрахувало, що Блінкова стала загалом 16 російською тенісисткою, яка пішла на такий крок після повномасштабного вторгнення. Францію для подальших спортивних виступів обрали також росіянки Варвара Грачова, Ксенія Єфремова та Ярослава Барташевич.

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Першим про перехід Блінкової повідомило медіа RMC Sport. У публікації йшлося також про те, що її перехід ще вимагає завершення деяких офіційних процедур. Відомо, що наразі росіянка бере участь у турнірі WTA 250 у Буенос-Айресі.

Що відомо про Анну Блінкову

Анна Блінкова народилася у Москві. З юних років займалася тенісом у Росії, проте упродовж останніх років спортсменка живе та тренується у Франції, в Каннах.

Росіянка стала півфіналісткою US Open 2020, переможницею п'яти турнірів WTA (з них два — в одиночному розряді), фіналісткою Вімблдону 2015 тощо. Найвища її позиція у рейтингу WTA в кар'єрі — 34.

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