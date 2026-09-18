Титулованная теннисистка из Москвы отказалась от флага РФ и сменила гражданство

94-я ракетка мира, теннисистка из Москвы Анна Блинкова внезапно отказалась выступать за Россию, выбрав Францию. Спортсменка официально сменила гражданство на французское.

Теперь Блинкова включена в число представительниц Франции в рейтинге WTA. Об этом говорится на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Смену гражданства Блинковой связывают с тем, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году мировой теннис ввел ограничения для российских и белорусских спортсменов. На личном уровне на турнирах WTA они могут выступать только в "нейтральном" статусе.

Случаев, когда российские и белорусские спортсмены меняют страну из-за этих ограничений, уже предостаточно. "Суспільне Спорт" подсчитало, что Блинкова стала в общей сложности 16-й российской теннисисткой, которая пошла на такой шаг после полномасштабного вторжения. Францию для дальнейших спортивных выступлений выбрали также россиянки Варвара Грачова, Ксения Ефремова и Ярослава Барташевич.

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Первым о переходе Блинкиной сообщило издание RMC Sport. В публикации также отмечалось, что для завершения её перехода ещё необходимо оформить некоторые официальные процедуры. Известно, что в настоящее время россиянка участвует в турнире WTA 250 в Буэнос-Айресе.

Что известно об Анне Блинковой

Анна Блинкова родилась в Москве. С юных лет занималась теннисом в России, однако в последние годы спортсменка живёт и тренируется во Франции, в Каннах.

Россиянка стала полуфиналисткой US Open 2020, победительницей пяти турниров WTA (из них два — в одиночном разряде), финалисткой Уимблдона 2015 и т. д. Её наивысшая позиция в рейтинге WTA за всю карьеру — 34-е место.

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