Российский теннисист Рублев во время матча в Китае устроил истерику и поранил себя (видео)

Российский теннисист Андрей Рублев в очередной раз отличился неадекватным поведением. Спортсмен устроил истерику во время четвертьфинального матча турнира ATP 250 в китайском Ханчжоу, в результате чего поранил самого себя.

Россиянин в какой-то момент не смог сдержать эмоции и ударил рукой по рекламному щиту, расположенному рядом с кортом. В результате он поранил руку, которая начала кровоточить. Об этом сообщило издание "Чемпион".

После получения травмы российскому теннисисту пришлось воспользоваться медицинской паузой, прервав игру.

Россиянин Рублев устроил истерику на матче в Китае

В то же время поведение Рублева вызывает вопросы, поскольку в итоге ему всё равно удалось одержать победу в матче. Он обыграл французского теннисиста Уго Гастона со счётом 6:7, 7:6, 6:1.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Андрей Рублев не смог сдержать свои эмоции во время игры. В третьем круге Открытого чемпионата Франции-2024 россиянин бил себя ракеткой по коленям, несколько раз ударил ногой по скамейке и постоянно ругался матом и кричал. Кроме того, тогда он устроил стычку с судьей и в итоге уступил итальянцу Маттео Арнальди.

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Добавим, что Андрей Рублев — бывшая пятая ракетка мира в одиночном разряде (рекорд был установлен в сентябре 2021 года). Он является победителем многочисленных турниров ATP.

Напомним, ранее ФИФА впервые с 2022 года разрешила сборной страны-агрессора выступать под собственным флагом.

Кроме того, недавно титулованная теннисистка из Москвы Анна Блинкова отказалась от российского флага и сменила гражданство.