Ушел из жизни актер театра и кино Юрий Якуша: чем он запомнился коллегам и зрителям (фото)

25 октября на 52-году жизни скончался украинский кино- и театральный актёр Юрий Якуша. Официальная причина смерти пока не сообщается, а в театре прокомментировали эту утрату для своего коллектива.

В "Театре на Печерске" сообщили, что именно покойный актер стоял "у истоков" создания этой труппы и навсегда запомнился коллективу как начитанный и необыкновенно талантливый человек. Об этом говорится в заявлении театра.

Одна из визитных карточек актера Юрия Якуши

"А ещё [Юрий Якуша был] — человеком, который с полной серьёзностью мог рассказывать самые смешные вещи. С ним связано множество курьёзных историй. Он участвовал в знаковых спектаклях, которые навсегда останутся частью нашей общей истории", — говорится в тексте.

В "Театре на Печерске" добавили, что им больно прощаться с человеком, который "был частью нашей жизни, нашей юности и нашей истории". На данный момент дата и время прощания с актером не объявлены, однако оно состоится в помещении Театра на Печерске.

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"Юро, спасибо за совместный путь, за талант, за истории, которые мы ещё долго будем вспоминать, и за то, что ты был частью нашей театральной семьи! Покойся с миром", — заявили в своём некрологе представители киевского театра.

Жизненный путь Юрия Якуши: работы в театре и кино

Украинский актёр Юрий Якуша родился 6 января 1975 года. В 1999 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, был выпускником актёрского курса Николая Николаевича Рушковского. В "Театре на Печерске" отмечают, что именно этот курс "под руководством Александра Владимировича Крыжановского стал основой нашего театра, заложив основные идейные и эстетические направления его работы".

В 1999–2008 годах работал в Киевском академическом театре на Печерске. Там актер сыграл роли в спектаклях "Человек из Ламанчи", "Остров нашей любви и надежды", "Арлекино", "Ионич" и других.

Впоследствии господин Якуша работал на сцене Киевского академического театра юного зрителя на Липках. В рамках репертуара он участвовал в постановках "Вишневый сад",​​"Сон в летнюю ночь", "Полианна", "Принц и принцесса", "Ромео и Джульетта", "Приключения Тома Сойера", "Двенадцать месяцев" и других.

С 2001 года Юрий Якуша снимался в кино. Из открытых источников известно, что г-н Якуша участвовал как минимум в десятках фильмов, где исполнял характерные роли.

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Впоследствии стало известно, что звезда сериала "Во все тяжкие" ЭрДжей Митт внезапно скончался в возрасте 34 лет. По предварительным данным, актер покончил жизнь самоубийством.