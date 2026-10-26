Пішов з життя актор театру та кіно Юрій Якуша: чим він запам'ятався колегам і глядачам (фото)

25 жовтня на 52-році життя помер український актор кіно та театру Юрій Якуша. Наразі офіційна причина смерті наразі не повідомляється, а в театрі прокоментували втрату для власного колективу.

У "Театрі на Печерську" повідомили, що саме покійний актор стояв "біля витоків" створення цієї трупи, який назавжди запам'ятався колективу як начитана та надвзичайно талановита людина. Про це йдеться в заяві театру.

Одна з візитівок актора Юрій Якуші

"А ще [Юрій Якуша був] — людиною, яка з цілковитою серйозністю могла розповідати найсмішніші речі. З ним пов’язано безліч курйозних історій. Він був задіяний у знакових виставах, які назавжди лишаються частиною нашої спільної історії", — вказано в тексті.

В "Театрі на Печерську" додали, що їм болісно прощатися з людиною, яка "була частиною нашого життя, нашої юності та нашої історії". Наразі дата та час прощання з актором не оголошені, однак він пройде в приміщенні Театру на Печерську.

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"Юро, дякуємо за спільний шлях, за талант, за історії, які ми ще довго згадуватимемо, і за те, що був частиною нашої театральної родини! Спочивай з миром", — заявили в своєму некролозі представники київського театру.

Життєвий шлях Юрія Якуші: роботи в театрі та кіно

Український актор Юрій Якуша народився 6 січня 1975 року. В 1999-му завершив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, був випускником акторського курсу Миколи Миколайовича Рушковського. В "Театрі на Печерську" вказують, що саме цей курс "під керівництвом Олександра Володимировича Крижанівського став основою нашого театру, заклавши головні ідейні та естетичні напрями його роботи".

У 1999-2008 роках працював у Київському академічному театрі на Печерську. Там актор зіграв ролі у виставах "Людина з Ламанчі", "Острів нашої Любові та Надії", "Арлекіно", "Іонич" та інші.

Згодом пан Якуша працював на сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках. Серед репертуару на сцені він брав участь у виставах "Вишневий сад",​​"Сон літньої ночі", "Поліанна", "Принц та Принцеса", "Ромео та Джульєтта", "Пригоди Тома Сойєра", "Дванадцять місяців" та інші.

З 2001 року Юрій Якуша знімався в кіно. З відкритих джерело відомо, що пан Якуша брав участь щонайменше в десятках стрічок, де грав характерні ролі.

Раніше Фокус повідомляв про смерть зірки культового фільму Das Boot. У віці 69 років помер актор Ральф Ріхтер, який працював у театрі та кіно понад 40 років.

Згодом стало відомо, що зірка серіалу "Пуститися берега" ЕрДжей Мітт раптово помер у 34 роки. Попередньо, актор покінчив життя самогубством.