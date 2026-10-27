Дон Кихот и пекинская утка: почему испанский язык переживает настоящий бум в Китае (видео)

В течение последних нескольких лет интерес к испанскому языку в Китае переживает активный бум. Институт Сервантеса отмечает, что с 2023 года число студентов растёт в разы, однако при этом возникает ряд других проблем.

Среди основных — нехватка квалифицированных учителей, способных удовлетворить растущий спрос на рынке. Об этом сообщает Euronews.

СМИ отмечает, что число студентов на филологических факультетах, факультативных предметах и курсах испанского как иностранного языка выросло на 12,6 % в период с 2023 по 2025 год. Такой всплеск интереса к языку Сервантеса совпал с нехваткой персонала.

"Преподаватели отмечают, что спрос на испанский язык продолжает расти, и именно поэтому мы уделяем приоритетное внимание подготовке преподавателей: проще говоря, нужно больше преподавателей", — сказал директор Института Сервантеса Луис Гарсия Монтеро.

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В настоящее время число активных носителей испанского языка в Китае приближается к 100 тысячам человек — 18 тысяч коренных испанцев и более 66 тысяч носителей. В настоящее время испанский язык в Китае преподается в 31 китайском городе, а до 98 % университетов страны уже имеют программу для получения степени бакалавра по испанскому языку.

Почему в Китае начали активно изучать испанский язык

Заместитель декана филологического факультета в Шанхае Ян Мин отмечает, что более 55 тыс. выпускников в Китае уже владеют испанским языком. По его словам, в настоящее время рынок КНР ищет не только переводчиков, но и многопрофильных специалистов, способных овладеть языком в таких областях, как право, бухгалтерский учет и бизнес-управление процессами.

"В мире испанский язык насчитывает 640 миллионов носителей с определенным уровнем владения, после роста на 1,5 % в прошлом году, что означает увеличение числа носителей испанского на 10 миллионов. Ежегодник "Испанский язык в мире" также подчеркивает важность языка в миграционных потоках: каждый десятый носитель языка уже живет в странах, где испанский язык не является официальным", — отмечается в тексте СМИ.

В настоящее время испанский язык переживает активный бум в странах Азии и Африки — от Китая до Австралии, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Бенина, Марокко и Туниса. В настоящее время мировыми лидерами испаноязычного сообщества за пределами Испании являются США и страны Латинской Америки.

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