Дон Кіхот і пекінська качка: чому іспанська мова переживає шалений бум у Китаї (відео)

Протягом останніх кількох років зацікавленість іспанською мовою в Китаї переживає активний бум. Інститут Сервантеса відзначає, що з 2023 року кількість студентів зростає кратно, однак виникає низка інших проблем.

Серед головних — це нестача кваліфікованих вчителів, які здатні задовольнити зростання попиту на ринку. Про це повідомляє Euronews.

ЗМІ вказує, що кількість студентів на факультетах філології, факультативних предметах та курсах іспанської як іноземної зросла на 12,6% між 2023 і 2025 роками. Такий сплеск зацікавлення мовою Сервантеса співпав із нестачею персоналу.

"Вчителі кажуть, що попит на іспанську продовжує зростати, і саме тому ми надаємо пріоритет підготовці вчителів: просто кажучи, потрібно більше вчителів", — сказав директор Інституту Сервантеса Луїс Гарсія Монтеро.

Наразі кількість активних носіїв іспанської мови в Китаї наближається до 100 тисяч осіб — 18 тис. корінних іспанців і понад 66 тис. носіїв. Наразі іспанську мову в Китаї викладають в 31 китайському місті, а до 98% університетів країни вже мають програму для здобуття ступеню бакалавра з іспанської мови.

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Чому в Китаї почали активно вивчати іспанську

Заступник декана філологічного факультету в Шанхаї Ян Мін говорить, що понад 55 тис. випускників у Китаї вже володіють іспанською. За його словами, нині ринок КНР шукає не тільки перекладачів, але й мультидисциплінарних фахівців, які зможуть опанувати мову в таких галузях як право, бухгалтерський облік і бізнес-управління процесами.

"У світі іспанська налічує 640 мільйонів користувачів із певним рівнем володіння, після зростання на 1,5% у минулому році, що означає на 10 мільйонів більше носіїв іспанської. Щорічник "Іспанська у світі" також підкреслює вагу мови у потоках міграції: кожен десятий носій мови вже живе в країнах, де не є іспаномовними", — вказано в тексті ЗМІ.

Наразі іспанська мова переживає активний бум у країнах Азії й Африки — від Китаю до Австралії до Камеруну, Кот-д'Івуару, Беніна, Марокко та Тунісу. Наразі світовим лідером іспаномовно спліьноти поза Іспанією є США та країни Латинської Америки.

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